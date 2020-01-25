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  • Семак – о будущем Исламхана в «Зените»: «Сегодня обсудим этот вопрос с руководством»

Семак – о будущем Исламхана в «Зените»: «Сегодня обсудим этот вопрос с руководством»

25 января 2020, 19:34
11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру полузащитника Бауржана Исламхана в товарищеском матче с «Зальцбургом» (3:6). Казахстанский футболист провел на поле 60 минут.

— Что можете сказать по Исламхану по итогу сегодняшнего матча?

— Конечно, в этой игре скорость и интенсивность были гораздо выше, было больше борьбы. В первом матче, с соперником, который уступает в классе, было больше времени для принятия решений, многие выделялись, сыграли хорошо. Сегодня же мы посмотрели, у кого лучше получается играть под давлением, с высокой интенсивностью. По одной игре сложно судить, но сегодня информации у нас гораздо больше, чем после первого матча. Сегодня Исламхану пришлось гораздо сложнее — это однозначно.

— Есть понимание, полетит он в Бенидорм или нет?

— Сегодня мы обсудим этот вопрос с руководством и в ближайшее время примем решение.

— Вам нравится этот игрок?

— Я думаю, что в связи с лимитом мы должны рассматривать и российских молодых игроков, и тех, кто не считается легионером. В том же «Зальцбурге» всего шесть австрийских игроков в заявке, а остальные — изо всех уголков мира. Всего шесть, а двоим из них — уже за тридцать лет, всего четыре игрока в расцвете сил. В нашем чемпионате есть лимит, правила для всех команд одинаковые, поэтому мы будем под них подстраиваться.

  • «Зенит» пригласил 26-летнего Исламхана на просмотр.
  • Последним клубом игрока был «Кайрат».
  • Футболисты из стран ЕАЭС, куда входит Казахстан, не будут легионерами в России с лета 2020 года.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Исламхан Бауржан Семак Сергей
Комментарии (11)
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Волька
1579971444
фк "БОМЖИ"
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fadda
1579971656
Сергей Богданович, а ваше мнение вообще учитывается в клубе? Судя по последней ситуации с Кокориным есть смутные сомнения...
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knikos
1579976593
Не блеснул , но и не провалился . "Моторчик" нехилый, двигается хорошо , активен , поле видит , мяч закрывает корпусом хорошо в "толчее" ... Понятно , что не Жулиано. Веса маловато. Сыгранности нет с игроками - это очевидно , но порой хорошо атаку продвигал - это +. С техникой вроде нормально . По воротам не бил толком , т.е. насчёт удара непонятно , а вот пасы верхом хорошие получались , нацеленные , а не просто "наперёд" . Тоже +. Маловато информации по одному матчу . Короче , скорее "брать" , чем не "брать" , с учётом того , что есть ещё время для обживания в команде .Ну и лимит надо учитывать , он-то легионером в РПЛ не будет .
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3a zenit
1579977566
думаю надо взять,пригодится.
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Garrincha58
1579979152
обсудит с руководством? да кто тебя спрашивает как они решат так и будет им не выгодно брать игрока бесплатно они привыкли сорить бабками так для них престижнее
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Вомбат
1579988947
Кому пришло в голову его пригласить на сбор непонятно. Возможно, свой Окжетпес (или где он там играет в Казахстане) он и перерос, но Зениту вряд ли пригодится. Конечно, сегодняшняя игра под нагрузками - не показатель. Но я посмотрел запись игры наших с Казахстаном. Очень ровная слабая команда и Исламхан в ней мастерством отнюдь не выделяется.
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portero
1580018821
Семака парень не впечатлил! хрено что покупают игроков без тренера, в Сочи его пусть там поиграет.
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paracetamol
1580027157
Серега, сдай его в Сочу, а Сашку верни!
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