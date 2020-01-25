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    Семак – о будущем Исламхана в «Зените»: «Сегодня обсудим этот вопрос с руководством»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру полузащитника Бауржана Исламхана в товарищеском матче с «Зальцбургом» (3:6). Казахстанский футболист провел на поле 60 минут.

    — Что можете сказать по Исламхану по итогу сегодняшнего матча?

    — Конечно, в этой игре скорость и интенсивность были гораздо выше, было больше борьбы. В первом матче, с соперником, который уступает в классе, было больше времени для принятия решений, многие выделялись, сыграли хорошо. Сегодня же мы посмотрели, у кого лучше получается играть под давлением, с высокой интенсивностью. По одной игре сложно судить, но сегодня информации у нас гораздо больше, чем после первого матча. Сегодня Исламхану пришлось гораздо сложнее — это однозначно.

    — Есть понимание, полетит он в Бенидорм или нет?

    — Сегодня мы обсудим этот вопрос с руководством и в ближайшее время примем решение.

    — Вам нравится этот игрок?

    — Я думаю, что в связи с лимитом мы должны рассматривать и российских молодых игроков, и тех, кто не считается легионером. В том же «Зальцбурге» всего шесть австрийских игроков в заявке, а остальные — изо всех уголков мира. Всего шесть, а двоим из них — уже за тридцать лет, всего четыре игрока в расцвете сил. В нашем чемпионате есть лимит, правила для всех команд одинаковые, поэтому мы будем под них подстраиваться.

    • «Зенит» пригласил 26-летнего Исламхана на просмотр.
    • Последним клубом игрока был «Кайрат».
    • Футболисты из стран ЕАЭС, куда входит Казахстан, не будут легионерами в России с лета 2020 года.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: -666

      Вот оно чё Михалыч 12 минут назад

      Семак – о будущем Исламхана в «Зените ====== Семак ни да, ни нет..Семака в дипломаты.

      0
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      Рейтинг: +358

      fadda 37 минут назад

      Сергей Богданович, а ваше мнение вообще учитывается в клубе? Судя по последней ситуации с Кокориным есть смутные сомнения...

      0
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      Рейтинг: +52

      Волька 40 минут назад

      фк "БОМЖИ"

      -1
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