Семак – о будущем Исламхана в «Зените»: «Сегодня обсудим этот вопрос с руководством»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру полузащитника Бауржана Исламхана в товарищеском матче с «Зальцбургом» (3:6). Казахстанский футболист провел на поле 60 минут.

— Что можете сказать по Исламхану по итогу сегодняшнего матча?

— Конечно, в этой игре скорость и интенсивность были гораздо выше, было больше борьбы. В первом матче, с соперником, который уступает в классе, было больше времени для принятия решений, многие выделялись, сыграли хорошо. Сегодня же мы посмотрели, у кого лучше получается играть под давлением, с высокой интенсивностью. По одной игре сложно судить, но сегодня информации у нас гораздо больше, чем после первого матча. Сегодня Исламхану пришлось гораздо сложнее — это однозначно.

— Есть понимание, полетит он в Бенидорм или нет?

— Сегодня мы обсудим этот вопрос с руководством и в ближайшее время примем решение.

— Вам нравится этот игрок?

— Я думаю, что в связи с лимитом мы должны рассматривать и российских молодых игроков, и тех, кто не считается легионером. В том же «Зальцбурге» всего шесть австрийских игроков в заявке, а остальные — изо всех уголков мира. Всего шесть, а двоим из них — уже за тридцать лет, всего четыре игрока в расцвете сил. В нашем чемпионате есть лимит, правила для всех команд одинаковые, поэтому мы будем под них подстраиваться.