«РБ Лейпциг» объявил о трансфере Ольмо. Сумма сделки – 30 миллионов

Полузащитник загребского «Динамо» Дани Ольмо перешел в «РБ Лейпциг».

21-летний испанец подписал с немецким клубом контракт до 2024 года.

Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» заплатит за футболиста 30 миллионов евро. Сумма может увеличиться до 45 миллионов.