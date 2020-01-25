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  • «РБ Лейпциг» объявил о трансфере Ольмо. Сумма сделки – 30 миллионов

«РБ Лейпциг» объявил о трансфере Ольмо. Сумма сделки – 30 миллионов

25 января 2020, 14:23
9

Полузащитник загребского «Динамо» Дани Ольмо перешел в «РБ Лейпциг».

21-летний испанец подписал с немецким клубом контракт до 2024 года.

Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» заплатит за футболиста 30 миллионов евро. Сумма может увеличиться до 45 миллионов.

  • Ольмо – воспитанник «Барселоны». Каталонцы были заинтересованы в его возвращении этой зимой.
  • Также на полузащитника претендовал «Милан».
  • В нынешнем сезоне чемпионата Хорватии Ольмо провел девять матчей и забил три гола.

Источник: Официальный сайт «РБ Лейпциг»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Динамо Загреб Барселона
Комментарии (9)
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Skull_Boy
1579951564
Красавцы
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Viper for CSKA
1579951947
Шикарный трансфер! Мощное усиление в преддверии борьбы за чемпионство.
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Saracen Jr
1579953274
наверное лучший вариант для хорвата. в англию сильно рано, назад в барсу там конкуренция большая, а в лейпциге и с молодыми работать умеют и отличный шанс в топ5 чемпионатов зажечь. правильно сделал что выбрал лейпциг
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серега кашин
1579955205
правильно в барсе либо на лавку либо во вторую команду
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kudriavtsevaleks
1579964773
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
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JTherry
1579975765
сравнил тут трансферы: Ольмо за 30 млн. евро в РБ Лейпциг и Чалова - за те же 30 в Челси, небо и земля!!! скромнее надо быть...
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Graceful 713
1579976256
Ппц, пока Челси следит, интересуется, другие клубы подписывают...
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zigbert
1580045449
Лейпциг сейчас показывает игру ,достойную лидера Бундеслиги. Нагельсман привил команде неповторимый стиль игры. Хорошо если Ольмо по своим данным подойдет команде.
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