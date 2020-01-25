«РБ Лейпциг» объявил о трансфере Ольмо. Сумма сделки – 30 миллионов

Полузащитник загребского «Динамо» Дани Ольмо перешел в «РБ Лейпциг».
21-летний испанец подписал с немецким клубом контракт до 2024 года.
Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» заплатит за футболиста 30 миллионов евро. Сумма может увеличиться до 45 миллионов.
- Ольмо – воспитанник «Барселоны». Каталонцы были заинтересованы в его возвращении этой зимой.
- Также на полузащитника претендовал «Милан».
- В нынешнем сезоне чемпионата Хорватии Ольмо провел девять матчей и забил три гола.
Источник: Официальный сайт «РБ Лейпциг»