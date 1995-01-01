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    «РБ Лейпциг» объявил о трансфере Ольмо. Сумма сделки – 30 миллионов

    Полузащитник загребского «Динамо» Дани Ольмо перешел в «РБ Лейпциг».

    21-летний испанец подписал с немецким клубом контракт до 2024 года.

    Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» заплатит за футболиста 30 миллионов евро. Сумма может увеличиться до 45 миллионов.

    • Ольмо – воспитанник «Барселоны». Каталонцы были заинтересованы в его возвращении этой зимой.
    • Также на полузащитника претендовал «Милан».
    • В нынешнем сезоне чемпионата Хорватии Ольмо провел девять матчей и забил три гола.

    Источник: Официальный сайт «РБ Лейпциг»

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии11
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      Рейтинг: -2401

      gosproektikabinet 2 часа назад

      главное не ослабляют как политпроекты конкурентов

      1
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      Рейтинг: +4470

      серега кашин 2 часа назад

      правильно в барсе либо на лавку либо во вторую команду

      1
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      Рейтинг: +2059

      SarJr 2 часа назад

      наверное лучший вариант для хорвата. в англию сильно рано, назад в барсу там конкуренция большая, а в лейпциге и с молодыми работать умеют и отличный шанс в топ5 чемпионатов зажечь. правильно сделал что выбрал лейпциг

      0
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      Рейтинг: +535

      tilvan > SarJr 2 часа назад

      он испанец

      7
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      Рейтинг: +115

      mama1991 3 часа назад

      как можно выбрать лейпцыг а не милан?????? это же выпердыши однодневки... выигрывают от таких сделок только агенты.... время настало.... мда...

      -1
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      Рейтинг: +280

      elessar arnor > mama1991 2 часа назад

      при шикарном руководстве, да под Нагельсманом у Лейпцига шикарное будущее,



      пока в Милан не придет норм тренер, да руководство не начнёт то, что им следует, в Милан нет смысла идти, даже ради истории

      6
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      Рейтинг: +831

      FENIX-SL > mama1991 2 часа назад

      так как играет милан
      это гробить себя туда приходить
      никакого четкого развития нет
      в отличии от РБ
      эта однодневка только набирает обороты)

      3
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      Рейтинг: +4205

      Viper for CSKA > mama1991 31 минуту назад

      Действительно. Зачем бороться за чемпионство и играть в плей офф ЛЧ, если можно болтаться в середине таблицы Серии А бок о бок с 40-летним Иброй, вспоминая великое прошлое Милана?

      1
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      Рейтинг: +831

      Hektor 84 > mama1991 18 минут назад

      Дружок ты наверно школяр? Наслушался историей про былое величие Милана. У Лейпцига грамотное руководство и тренер плюс хороший скаутский отдел. Команда играет стабильно, каждый год играет в еврокубках. Команда на виду. Грамотно продают игроков за хорошее бабло. А что твой милан!? Китайцы вбухали миллионы на трансферы. Набрали сбитых летчиков. В Милан в свое время 90% нынешних футболистов ни когда бы не взяли. Делай вывод.

      0
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      Рейтинг: +4205

      Viper for CSKA 3 часа назад

      Шикарный трансфер! Мощное усиление в преддверии борьбы за чемпионство.

      2
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      Рейтинг: +7877

      Skull_Boy 3 часа назад

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