«Ростов» продлил контракт с Ионовым

«Ростов» объявил о продлении контракта с полузащитником Алексеем Ионовым.

О сроках нового соглашения не сообщается. Предыдущий контракт игрока сборной России истекал летом 2020 года.

«Мы рады, что один из лидеров команды будет и дальше защищать желто-синие цвета», – говорится на официальном сайте клуба.