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    «Ростов» продлил контракт с Ионовым

    «Ростов» объявил о продлении контракта с полузащитником Алексеем Ионовым.

    О сроках нового соглашения не сообщается. Предыдущий контракт игрока сборной России истекал летом 2020 года.

    «Мы рады, что один из лидеров команды будет и дальше защищать желто-синие цвета», – говорится на официальном сайте клуба.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1697

      giluxa1963 39 минут назад

      и это правильно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15437

      DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      Ростов будет зажигать и в этом году. Рад за команду, Карпин убедителен.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +37891

      ROSTOV SUPER 1 час назад

      Это тоже хорошо ! В целом команда сохраняется и это радует !

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