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«Ростов» продлил контракт с Ионовым

22 января 2020, 20:37
8

«Ростов» объявил о продлении контракта с полузащитником Алексеем Ионовым.

О сроках нового соглашения не сообщается. Предыдущий контракт игрока сборной России истекал летом 2020 года.

«Мы рады, что один из лидеров команды будет и дальше защищать желто-синие цвета», – говорится на официальном сайте клуба.

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Ионов Алексей
Комментарии (8)
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ROSTOV SUPER
1579714962
Это тоже хорошо ! В целом команда сохраняется и это радует !
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DOCTOR PENALTY
1579715593
Ростов будет зажигать и в этом году. Рад за команду, Карпин убедителен.
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giluxa1963
1579716654
и это правильно
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vazovnazar
1579718096
Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/lentaru
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geroin161
1579720292
Это отличные новости. Спасибо Арташесу!!!
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shurik45
1579723342
Отрадно,конечно. Значит Ростов жив и будит бороться !
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Добрый Бобер
1579762343
"Ростов" идёт правильным путём.
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klim2m
1579774963
Все верно остов команды должен быть сохранен для молодых ))))
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