«Ростов» продлил контракт с Ионовым

«Ростов» объявил о продлении контракта с полузащитником Алексеем Ионовым.
О сроках нового соглашения не сообщается. Предыдущий контракт игрока сборной России истекал летом 2020 года.
«Мы рады, что один из лидеров команды будет и дальше защищать желто-синие цвета», – говорится на официальном сайте клуба.
- В этом сезоне РПЛ Ионов забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 19 матчах.
- Сегодня «Ростов» также продлил контракты с Эльдором Шомуродовым, Матиасом Норманном и Данилом Глебовым.
Источник: Официальный сайт «Ростова»