Шомуродов, Норманн и Глебов подписали пятилетние контракты с «Ростовом»

«Ростов» объявил о продлении соглашений с тремя футболистами команды.
«Эльдор Шомуродов, Матиас Норманн и Данил Глебов продлили контракты с «Ростовом», переподписав долгосрочные пятилетние контракты. Желаем парням и дальше достойно защищать цвета нашего клуба», – сообщается на сайте клуба.
- 23-летний Норманн провел за «Ростов» 28 матчей, забил один гол, отдал шесть ассистов.
- На счету 20-летнего Глебова – 24 матча за желто-синих.
- 24-летний Шомуродов сыграл за ростовчан 73 матча, забил 16 голов, отметился девятью голевыми пасами.
Источник: Официальный сайт «Ростова»