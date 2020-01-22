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  • Шомуродов, Норманн и Глебов подписали пятилетние контракты с «Ростовом»

Шомуродов, Норманн и Глебов подписали пятилетние контракты с «Ростовом»

22 января 2020, 17:06
19

«Ростов» объявил о продлении соглашений с тремя футболистами команды.

«Эльдор Шомуродов, Матиас Норманн и Данил Глебов продлили контракты с «Ростовом», переподписав долгосрочные пятилетние контракты. Желаем парням и дальше достойно защищать цвета нашего клуба», – сообщается на сайте клуба.

  • 23-летний Норманн провел за «Ростов» 28 матчей, забил один гол, отдал шесть ассистов.
  • На счету 20-летнего Глебова – 24 матча за желто-синих.
  • 24-летний Шомуродов сыграл за ростовчан 73 матча, забил 16 голов, отметился девятью голевыми пасами.

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Глебов Данил Шомуродов Эльдор Норманн Матиас
Комментарии (19)
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латунный
1579703155
молодцы .ростов чемпион народный а не кабинетный
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nominum
1579703523
Это радует. Особенно Норманн.
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klim2m
1579703692
Приятно когда все по людски. ))))) Спартачи ну не светит вам, увидеть Георгича у себя в клубе.(((
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Руслан ДСЛЦЗ
1579704759
так даже в пятерке должны удержаться
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FanatSerj
1579705718
Вот это здравый подход, если уж кому сильно приспичит купить этих игроков, будут раскошеливаться.
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MaxRnD
1579706492
Значит ещё попылим ...
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DOCTOR PENALTY
1579706644
Браво, Валера!!! Это ещё одна твоя победа! И Ростова тоже.
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Чуни Муни
1579708246
Хорошая новость.
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ROSTOV SUPER
1579714670
Ростов к новым победам , молодцы парни и Валера !
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geroin161
1579720458
Охренеть. Аж на 5 лет. Это супер. Аж настроение поднялось!!! Еременко на 4 подписал в прошлое окно, они на пять. Ну что, жить дальше можно)) Вперёд Сельмаши
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