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    Шомуродов, Норманн и Глебов подписали пятилетние контракты с «Ростовом»

    «Ростов» объявил о продлении соглашений с тремя футболистами команды.

    «Эльдор Шомуродов, Матиас Норманн и Данил Глебов продлили контракты с «Ростовом», переподписав долгосрочные пятилетние контракты. Желаем парням и дальше достойно защищать цвета нашего клуба», – сообщается на сайте клуба.

    • 23-летний Норманн провел за «Ростов» 28 матчей, забил один гол, отдал шесть ассистов.
    • На счету 20-летнего Глебова – 24 матча за желто-синих.
    • 24-летний Шомуродов сыграл за ростовчан 73 матча, забил 16 голов, отметился девятью голевыми пасами.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1366

      klim2m 13 минут назад

      Приятно когда все по людски. ))))) Спартачи ну не светит вам, увидеть Георгича у себя в клубе.(((

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      Рейтинг: +334

      nominum 15 минут назад

      Это радует. Особенно Норманн.

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      Рейтинг: +1210

      латунный 22 минуты назад

      молодцы .ростов чемпион народный а не кабинетный

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