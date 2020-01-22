Шомуродов, Норманн и Глебов подписали пятилетние контракты с «Ростовом»

«Ростов» объявил о продлении соглашений с тремя футболистами команды.

«Эльдор Шомуродов, Матиас Норманн и Данил Глебов продлили контракты с «Ростовом», переподписав долгосрочные пятилетние контракты. Желаем парням и дальше достойно защищать цвета нашего клуба», – сообщается на сайте клуба.