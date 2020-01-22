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  • «СЭ»: «Спартак» заплатит Джано более миллиона за разрыв контракта

«СЭ»: «Спартак» заплатит Джано более миллиона за разрыв контракта

22 января 2020, 10:36
8

Бывший полузащитник «Спартака» Джано получит от клуба в качестве компенсации за разрыв контракта 1,2 миллиона евро. Она была предусмотрена соглашением.

Сейчас ведется работа по дальнейшему трудоустройству игрока сборной Грузии. Один из вариантов – кипрский «Анортосис».

  • 27-летний грузин провел шесть матчей в РПЛ в этом сезоне.
  • Джано перешел в «Спартак» в 2007 году.
  • Суммарно футболист провел в составе «Спартака» 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 голевых передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джано
Комментарии (8)
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RotBerg
1579678708
))) вся суть мясного менеджмента.
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spartakuz
1579681366
146 матчей за 13 лет деятельности в Спартаке!
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oyabun
1579681937
Неужели даже за такую сумму не смогли бы продать? Разогнать всех менеджеров Спартака нах!
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чиф
1579691310
наконец то отдали ,хрустального анана
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алдан2014
1579697155
Во дичь то.Пацан за 10 лет не заиграл в клубе,а ему миллионы за это. Дикость
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vka1970
1579700180
Не ладно что то в королевстве датском.
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