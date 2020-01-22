«СЭ»: «Спартак» заплатит Джано более миллиона за разрыв контракта

Бывший полузащитник «Спартака» Джано получит от клуба в качестве компенсации за разрыв контракта 1,2 миллиона евро. Она была предусмотрена соглашением.
Сейчас ведется работа по дальнейшему трудоустройству игрока сборной Грузии. Один из вариантов – кипрский «Анортосис».
- 27-летний грузин провел шесть матчей в РПЛ в этом сезоне.
- Джано перешел в «Спартак» в 2007 году.
- Суммарно футболист провел в составе «Спартака» 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 голевых передач.
Источник: «Спорт-Экспресс»