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    «СЭ»: «Спартак» заплатит Джано более миллиона за разрыв контракта

    Бывший полузащитник «Спартака» Джано получит от клуба в качестве компенсации за разрыв контракта 1,2 миллиона евро. Она была предусмотрена соглашением.

    Сейчас ведется работа по дальнейшему трудоустройству игрока сборной Грузии. Один из вариантов – кипрский «Анортосис».

    • 27-летний грузин провел шесть матчей в РПЛ в этом сезоне.
    • Джано перешел в «Спартак» в 2007 году.
    • Суммарно футболист провел в составе «Спартака» 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 голевых передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +21521

      oyabun 1 час назад

      Неужели даже за такую сумму не смогли бы продать? Разогнать всех менеджеров Спартака нах!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1097

      spartakuz 1 час назад

      146 матчей за 13 лет деятельности в Спартаке!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +299

      38 попугаев > spartakuz 53 минуты назад

      Если быть точным, то 11 лет, было две аренды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3594

      RotBerg 2 часа назад

      ))) вся суть мясного менеджмента.

      -3
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