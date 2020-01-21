Алдонин – об Игнашевиче: «Человек постоянно и каждодневно совершенствуется»

Вошедший в тренерский штаб «Торпедо» Евгений Алдонин рассказал о главном тренере московской команды Сергее Игнашевиче.
– Насколько сильное влияние оказал Сергей Игнашевич на ваш приход в «Торпедо»?
– Его роль основная. Мы долгое время были партнерами и в клубе, и в сборной. Нам комфортно друг с другом. Над предложением долго не думал, хотел попробовать себя тренером. Когда узнал, что мной интересуется «Торпедо», то был очень воодушевлен. Я посещал матчи команды еще осенью, постепенно знакомясь с возможностями игроков.
– Игнашевич – крутой тренер?
– Человек постоянно и каждодневно совершенствуется. То, как он видит футбол – это очень серьезно, детально и сверхпрофессионально.
– Ждать ли кого-то еще из бывших армейцев в «Торпедо»?
– Здесь не так нужно ставить вопрос. Главное, чтобы те игроки, которые приходят, работали на усиление, давали высокий уровень качества, и мы становились сильнее, а из каких клубов они придут, не имеет большого значения.
- Алдонин выступал вместе с Игнашевичем в ЦСКА с 2004 по 2012-й год.
- «Торпедо» идет вторым в таблице ФНЛ.