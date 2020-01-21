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    Алдонин – об Игнашевиче: «Человек постоянно и каждодневно совершенствуется»

    Вошедший в тренерский штаб «Торпедо» Евгений Алдонин рассказал о главном тренере московской команды Сергее Игнашевиче.

    – Насколько сильное влияние оказал Сергей Игнашевич на ваш приход в «Торпедо»?

    – Его роль основная. Мы долгое время были партнерами и в клубе, и в сборной. Нам комфортно друг с другом. Над предложением долго не думал, хотел попробовать себя тренером. Когда узнал, что мной интересуется «Торпедо», то был очень воодушевлен. Я посещал матчи команды еще осенью, постепенно знакомясь с возможностями игроков.

    – Игнашевич – крутой тренер?

    – Человек постоянно и каждодневно совершенствуется. То, как он видит футбол – это очень серьезно, детально и сверхпрофессионально.

    – Ждать ли кого-то еще из бывших армейцев в «Торпедо»?

    – Здесь не так нужно ставить вопрос. Главное, чтобы те игроки, которые приходят, работали на усиление, давали высокий уровень качества, и мы становились сильнее, а из каких клубов они придут, не имеет большого значения.

    • Алдонин выступал вместе с Игнашевичем в ЦСКА с 2004 по 2012-й год.
    • «Торпедо» идет вторым в таблице ФНЛ.

    Источник: Р-Спорт

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