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    Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа»

    В товарищеском матче «Локомотив» не сумел обыграть «Стяуа» – ничья 3:3.

    В составе московской команды голами отличились Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов.

    Товарищеский матч

    Стяуа (Румыния) – Локомотив (Россия) – 3:3 (3:2)

    Голы: 1:0 – Маня, 15; 1:1 – Антон Миранчук, 26; 2:1 – Момчилович, 28; 2:2 – Баринов, 32; 3:2 – Маня (с пенальти), 43; 3:3 – Жемалетдинов, 63.

    «Локомотив» (первый тайм): Медведев, Рыбус, Магкеев, Кверквелия, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мауриу, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Эдер.

    «Локомотив» (второй тайм): Коченков, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Куликов, Коломейцев, Дорофеев, Жемалетдинов, Рыбчинский, Смолов.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +8124

      parevg 1 час назад

      Это контрольный матч, результат значения не имеет.
      Особенно на первом сборе, они еще от отпуска не отошли...

      0
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      Рейтинг: +2419

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Эх, Федя. Пробил с точки по воробьям.

      0
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      Рейтинг: +7096

      derrik2000 2 часа назад

      Достойный результат для Локомотива.

      0
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      Рейтинг: +17913

      Боцман59rus 2 часа назад

      паспортисты в ударе.

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