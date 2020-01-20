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Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа»

20 января 2020, 20:16
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В товарищеском матче «Локомотив» не сумел обыграть «Стяуа» – ничья 3:3.

В составе московской команды голами отличились Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов.

Товарищеский матч

Стяуа (Румыния) – Локомотив (Россия) – 3:3 (3:2)

Голы: 1:0 – Маня, 15; 1:1 – Антон Миранчук, 26; 2:1 – Момчилович, 28; 2:2 – Баринов, 32; 3:2 – Маня (с пенальти), 43; 3:3 – Жемалетдинов, 63.

«Локомотив» (первый тайм): Медведев, Рыбус, Магкеев, Кверквелия, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мауриу, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Эдер.

«Локомотив» (второй тайм): Коченков, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Куликов, Коломейцев, Дорофеев, Жемалетдинов, Рыбчинский, Смолов.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив ФКСБ
Комментарии (3)
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Боцман59rus
1579541908
паспортисты в ударе.
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derrik2000
1579542385
Достойный результат для Локомотива.
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Черкизовский Кот
1579545004
Эх, Федя. Пробил с точки по воробьям.
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