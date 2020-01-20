«Барселона» в дебютном матче Сетьена владела мячом 82,6% времени. Это лучший результат с 2011 года

«Барселона» победила «Гранаду» (1:0) в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Каталонская команда в дебютной игре главного тренера Энрике Сетьена владела мячом 82,6% времени. Это лучший результат клуба за последние девять лет.

В 2011 году «Барса» под руководством Хосепа Гвардиолы владела мячом 84% времени в матче с «Расингом».

Единственный гол в игре с «Гранадой» забил Лионель Месси .

. «Барселона» делит первое место в таблице с «Реалом».

Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?