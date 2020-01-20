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  • «Барселона» в дебютном матче Сетьена владела мячом 82,6% времени. Это лучший результат с 2011 года

«Барселона» в дебютном матче Сетьена владела мячом 82,6% времени. Это лучший результат с 2011 года

20 января 2020, 07:19
3

«Барселона» победила «Гранаду» (1:0) в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Каталонская команда в дебютной игре главного тренера Энрике Сетьена владела мячом 82,6% времени. Это лучший результат клуба за последние девять лет.

В 2011 году «Барса» под руководством Хосепа Гвардиолы владела мячом 84% времени в матче с «Расингом».

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Источник: Opta
Испания. Примера Барселона Сетьен Энрике
Комментарии (3)
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Proker
1579495709
82,6% владеет мячом а забивает только один гол и это рекорд?это называется тренировка вроде как:)
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portero
1579512903
как в ЛЧ играть? владение мячом это хорошо, но соперник то не из лучших, так что радости от гола в большинстве нет.
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