«Барселона» в дебютном матче Сетьена владела мячом 82,6% времени. Это лучший результат с 2011 года

82,6% владеет мячом а забивает только один гол и это рекорд?это называется тренировка вроде как:)
«Барселона» победила «Гранаду» (1:0) в матче 20-го тура чемпионата Испании.
Каталонская команда в дебютной игре главного тренера Энрике Сетьена владела мячом 82,6% времени. Это лучший результат клуба за последние девять лет.
В 2011 году «Барса» под руководством Хосепа Гвардиолы владела мячом 84% времени в матче с «Расингом».
- Единственный гол в игре с «Гранадой» забил Лионель Месси.
- «Барселона» делит первое место в таблице с «Реалом».
Новый тренер «Барселоны» – кто он такой и зачем его взяли?