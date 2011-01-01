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    «Барселона» в дебютном матче Сетьена владела мячом 82,6% времени. Это лучший результат с 2011 года

    «Барселона» победила «Гранаду» (1:0) в матче 20-го тура чемпионата Испании.

    Каталонская команда в дебютной игре главного тренера Энрике Сетьена владела мячом 82,6% времени. Это лучший результат клуба за последние девять лет.

    В 2011 году «Барса» под руководством Хосепа Гвардиолы владела мячом 84% времени в матче с «Расингом».

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 07:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +179

      Proker 1 час назад

      82,6% владеет мячом а забивает только один гол и это рекорд?это называется тренировка вроде как:)

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