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  • Яровинский: «Слухи о нарушении Игнатьевым режима – бездоказательные разговоры. А потом, кто из нас не нарушал режим?»

Яровинский: «Слухи о нарушении Игнатьевым режима – бездоказательные разговоры. А потом, кто из нас не нарушал режим?»

19 января 2020, 15:34
6

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением о нападающем Иване Игнатьеве, приобретенном у «Краснодара».

— По Игнатьеву была дискуссия? Или, как только возникла возможность, тут же все было ясно?

— Второй вариант. Вообще не дискутировали. Иван наделен потрясающим талантом. Когда есть возможность поработать с таким футболистом, это большая удача. Сразу включились в процесс.

— Но сумма серьезная — 7 миллионов евро за футболиста, которому было 20 лет. Да еще и с непростым характером.

— Все хорошие футболисты с непростыми характерами. Если у вас будет команда из добрых и покладистых ребят, то через год вы, скорее всего, окажетесь в ФНЛ, а через два — в ПФЛ.

Все большие спортсмены — харизматичные личности, колючие, злые. То, что многие отмечают как минус Игнатьева, я считаю его большим плюсом. Он невероятно дерзкий, самоуверенный парень. Это потрясающее качество, я лично его за это очень ценю.

— Но есть спортивная злость, а есть нарушения режима. Говорят, Игнатьев замечен в последнем.

— Это бездоказательные разговоры, в которые я не верю. Ваня не заслуживает сплетен вокруг своей персоны. Он просто парень с характером. Именно такие играют в Лиге чемпионов. А потом, кто из нас не нарушал режим?

— Но мы не были профессиональными футболистами.

— Неважно. Уверяю вас, будь я футболистом, в 20 лет порой нарушал бы режим.

  • Казанцы заплатили за Игнатьева 7 миллионов евро.
  • Форвард выступал за основную команду «Краснодара» с лета 2017 года. На его счету 54 матча, 17 голов и пять ассистов.
  • Ранее сообщалось, что «Краснодар» продал Игнатьева из-за проблем игрока с наркотиками.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Игнатьев Иван Яровинский Олег
Комментарии (6)
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Retiremen_VMF
1579437833
Ну если то, что всем является минусом ему кажется плюсом, тогда наверное это уникальный руководитель. Если бы СНГ разбрасывался в пустую такими активами как Игнатьев на право и на лево, сколотить такую империю ему вряд ли удалось. Просто так не продают. А может и случайно повезло Рубину с покупкой.
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vka1970
1579441671
Хорошо так Рубин в его приобретении под суетился. Качественно.
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Lester84
1579443209
Значит разговоры о нарушении режима правдивы. Посмотрим что из этого получится
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erma
1579450885
Во-первых, я не крал. Во вторых, украдено не так уж и много.
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Ганнибал Лектор
1579456984
По сути признал, что Игнатьев не безгрешен. Ну это все не так важно, если он будет через матч голы забивать и передачи раздавать. В целом по поводу характера так и есть - если футболист как человек амеба, то ничего путного из него не вырастет
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Spinorr
1579506395
Яровинский тупит. "Кто из нас не нарушал режим. Валяй, Ваня, нарушай, но изредка."
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