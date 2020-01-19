Яровинский: «Слухи о нарушении Игнатьевым режима – бездоказательные разговоры. А потом, кто из нас не нарушал режим?»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением о нападающем Иване Игнатьеве, приобретенном у «Краснодара».

— По Игнатьеву была дискуссия? Или, как только возникла возможность, тут же все было ясно?

— Второй вариант. Вообще не дискутировали. Иван наделен потрясающим талантом. Когда есть возможность поработать с таким футболистом, это большая удача. Сразу включились в процесс.

— Но сумма серьезная — 7 миллионов евро за футболиста, которому было 20 лет. Да еще и с непростым характером.

— Все хорошие футболисты с непростыми характерами. Если у вас будет команда из добрых и покладистых ребят, то через год вы, скорее всего, окажетесь в ФНЛ, а через два — в ПФЛ.

Все большие спортсмены — харизматичные личности, колючие, злые. То, что многие отмечают как минус Игнатьева, я считаю его большим плюсом. Он невероятно дерзкий, самоуверенный парень. Это потрясающее качество, я лично его за это очень ценю.

— Но есть спортивная злость, а есть нарушения режима. Говорят, Игнатьев замечен в последнем.

— Это бездоказательные разговоры, в которые я не верю. Ваня не заслуживает сплетен вокруг своей персоны. Он просто парень с характером. Именно такие играют в Лиге чемпионов. А потом, кто из нас не нарушал режим?

— Но мы не были профессиональными футболистами.

— Неважно. Уверяю вас, будь я футболистом, в 20 лет порой нарушал бы режим.

Казанцы заплатили за Игнатьева 7 миллионов евро.

Форвард выступал за основную команду «Краснодара» с лета 2017 года. На его счету 54 матча, 17 голов и пять ассистов.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» продал Игнатьева из-за проблем игрока с наркотиками.

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