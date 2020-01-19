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    Яровинский: «Слухи о нарушении Игнатьевым режима – бездоказательные разговоры. А потом, кто из нас не нарушал режим?»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением о нападающем Иване Игнатьеве, приобретенном у «Краснодара».

    — По Игнатьеву была дискуссия? Или, как только возникла возможность, тут же все было ясно?

    — Второй вариант. Вообще не дискутировали. Иван наделен потрясающим талантом. Когда есть возможность поработать с таким футболистом, это большая удача. Сразу включились в процесс.

    — Но сумма серьезная — 7 миллионов евро за футболиста, которому было 20 лет. Да еще и с непростым характером.

    — Все хорошие футболисты с непростыми характерами. Если у вас будет команда из добрых и покладистых ребят, то через год вы, скорее всего, окажетесь в ФНЛ, а через два — в ПФЛ.

    Все большие спортсмены — харизматичные личности, колючие, злые. То, что многие отмечают как минус Игнатьева, я считаю его большим плюсом. Он невероятно дерзкий, самоуверенный парень. Это потрясающее качество, я лично его за это очень ценю.

    — Но есть спортивная злость, а есть нарушения режима. Говорят, Игнатьев замечен в последнем.

    — Это бездоказательные разговоры, в которые я не верю. Ваня не заслуживает сплетен вокруг своей персоны. Он просто парень с характером. Именно такие играют в Лиге чемпионов. А потом, кто из нас не нарушал режим?

    — Но мы не были профессиональными футболистами.

    — Неважно. Уверяю вас, будь я футболистом, в 20 лет порой нарушал бы режим.

    • Казанцы заплатили за Игнатьева 7 миллионов евро.
    • Форвард выступал за основную команду «Краснодара» с лета 2017 года. На его счету 54 матча, 17 голов и пять ассистов.
    • Ранее сообщалось, что «Краснодар» продал Игнатьева из-за проблем игрока с наркотиками.

    Спортивный директор «Рубина» Яровинский подтвердил интерес к Бони и Комличенко

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2020 15:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1130

      Ганнибал Лектор 3 часа назад

      По сути признал, что Игнатьев не безгрешен. Ну это все не так важно, если он будет через матч голы забивать и передачи раздавать. В целом по поводу характера так и есть - если футболист как человек амеба, то ничего путного из него не вырастет

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      Рейтинг: +2254

      erma 4 часа назад

      Во-первых, я не крал. Во вторых, украдено не так уж и много.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -6

      Аденн 5 часов назад

      ну, пусть для вас будет слухами.

      0
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      Рейтинг: +4660

      Lester84 7 часов назад

      Значит разговоры о нарушении режима правдивы. Посмотрим что из этого получится

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      Рейтинг: +11293

      vka1970 7 часов назад

      Хорошо так Рубин в его приобретении под суетился.
      Качественно.

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      Рейтинг: +1046

      Retiremen_VMF 8 часов назад

      Ну если то, что всем является минусом ему кажется плюсом, тогда наверное это уникальный руководитель. Если бы СНГ разбрасывался в пустую такими активами как Игнатьев на право и на лево, сколотить такую империю ему вряд ли удалось. Просто так не продают. А может и случайно повезло Рубину с покупкой.

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