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Булыкин: «Многие футболисты не подозревают, что ставки запрещены»

17 января 2020, 15:45
6

Новый офицер РФС по борьбе с договорными матчами Дмитрий Булыкин прокомментировал свое назначение.

«Мне стало интересно поучаствовать в борьбе за чистоту футбола. Переговорил со всеми и получил согласие. Мыслей о будущей деятельности много. Сейчас буду доносить их до руководства. Будем бороться против договорных матчей, ставок на спорт, особенно среди футболистов и официальных лиц.

Ставки запрещены, а многие футболисты даже об этом не подозревают. Нужно донести до всех, что ставки на спорт неприемлемы, как и договорные матчи. Проблемы есть всегда, и они заслуживают большего внимания, чем сейчас», – сказал Булыкин.

РФС назначил Булыкина офицером по борьбе с договорными матчами

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Булыкин Дмитрий
Комментарии (6)
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Garrincha58
1579265722
можно подумать сам не ставил
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bset
1579265883
А еще многие футболисты не подозревают, что между играми нельзя бухать, в перерыве нельзя бегать курить, нельзя употреблять наркотики и людей стульями бить.
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acor94
1579270321
Ставить на свои игры, конечно должно быть запрещено. А вот поставить пару баксов на манчестерское дерби, где наши игрочишки никогда не окажутся, ничего зазорного не вижу.
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Cules2013
1579280670
Ну тогда они либо тупые, либо косят на дурочка. Их проблемы.
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ZAITZEFF2011
1579280924
Многие футболисты не подозревают, что они не футболисты.
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