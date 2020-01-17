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    Булыкин: «Многие футболисты не подозревают, что ставки запрещены»

    Новый офицер РФС по борьбе с договорными матчами Дмитрий Булыкин прокомментировал свое назначение.

    «Мне стало интересно поучаствовать в борьбе за чистоту футбола. Переговорил со всеми и получил согласие. Мыслей о будущей деятельности много. Сейчас буду доносить их до руководства. Будем бороться против договорных матчей, ставок на спорт, особенно среди футболистов и официальных лиц.

    Ставки запрещены, а многие футболисты даже об этом не подозревают. Нужно донести до всех, что ставки на спорт неприемлемы, как и договорные матчи. Проблемы есть всегда, и они заслуживают большего внимания, чем сейчас», – сказал Булыкин.

    РФС назначил Булыкина офицером по борьбе с договорными матчами

    Источник: «Чемпионат»

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    17.01.2020 15:45
    Комментарии6
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      Рейтинг: +796

      ZAITZEFF2011 12 часов назад

      Многие футболисты не подозревают, что они не футболисты.

      0
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      Рейтинг: +9169

      Cules2013 12 часов назад

      Ну тогда они либо тупые, либо косят на дурочка. Их проблемы.

      1
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      Рейтинг: +872

      acor94 15 часов назад

      Ставить на свои игры, конечно должно быть запрещено. А вот поставить пару баксов на манчестерское дерби, где наши игрочишки никогда не окажутся, ничего зазорного не вижу.

      2
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      Рейтинг: +13519

      bset 16 часов назад

      А еще многие футболисты не подозревают, что между играми нельзя бухать, в перерыве нельзя бегать курить, нельзя употреблять наркотики и людей стульями бить.

      6
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      Рейтинг: +11625

      Garrincha58 16 часов назад

      можно подумать сам не ставил

      0
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      Рейтинг: +12

      Культурный болельщик > Garrincha58 16 часов назад

      Ага, и матчи не сливал никому)

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