Булыкин: «Многие футболисты не подозревают, что ставки запрещены»

Новый офицер РФС по борьбе с договорными матчами Дмитрий Булыкин прокомментировал свое назначение.

«Мне стало интересно поучаствовать в борьбе за чистоту футбола. Переговорил со всеми и получил согласие. Мыслей о будущей деятельности много. Сейчас буду доносить их до руководства. Будем бороться против договорных матчей, ставок на спорт, особенно среди футболистов и официальных лиц.

Ставки запрещены, а многие футболисты даже об этом не подозревают. Нужно донести до всех, что ставки на спорт неприемлемы, как и договорные матчи. Проблемы есть всегда, и они заслуживают большего внимания, чем сейчас», – сказал Булыкин.

Булыкин играл за «Локомотив», московское «Динамо», «Байер», «Андерлехт», «Аякс» и другие клубы.

С 2017 года – советник президента «Локо».

РФС назначил Булыкина офицером по борьбе с договорными матчами