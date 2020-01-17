РФС назначил Булыкина офицером по борьбе с договорными матчами

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин стал офицером РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами.

«Я хотел бы поблагодарить руководство РФС за оказанное доверие и приглашение на должность офицера по профилактике и борьбе с договорными матчами. Когда в РФС создавался департамент защиты футбола, то мне хотелось поучаствовать в работе отдела.В новой должности буду рассказывать футболистам и официальным лицам, что нельзя делать ставки на спорт, нужно бороться за чистоту футбола.

Это очень важное и ответственное направление, которому уделяется большое внимание на уровне УЕФА и ФИФА. И РФС, являясь частью этих международных организаций, также ведет активную работу в этом направлении.Сделаю все от себя зависящее, чтобы в нашей стране места договорным матчам не было», – сказал Булыкин.