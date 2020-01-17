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    РФС назначил Булыкина офицером по борьбе с договорными матчами

    Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин стал офицером РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами.

    «Я хотел бы поблагодарить руководство РФС за оказанное доверие и приглашение на должность офицера по профилактике и борьбе с договорными матчами. Когда в РФС создавался департамент защиты футбола, то мне хотелось поучаствовать в работе отдела.В новой должности буду рассказывать футболистам и официальным лицам, что нельзя делать ставки на спорт, нужно бороться за чистоту футбола.

    Это очень важное и ответственное направление, которому уделяется большое внимание на уровне УЕФА и ФИФА. И РФС, являясь частью этих международных организаций, также ведет активную работу в этом направлении.Сделаю все от себя зависящее, чтобы в нашей стране места договорным матчам не было», – сказал Булыкин.

    Источник: сайт РФС

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    17.01.2020 15:27
    Комментарии19
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      Рейтинг: +411

      LAY394 57 минут назад

      а по левым пендалям есть должность?

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      Рейтинг: +344

      Питерский князь 13 часов назад

      Щаааа, он раскроет.
      Зенит-Сочи, Зенит-Оренбург.
      :))))А ну да, забыл, Зенит-Спартак.
      :)))))

      0
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      Рейтинг: +1275

      Manilov 15 часов назад

      Вот, блин... Назначьте меня! Я тоже хочу денег! Готов быть замом Димитрия.

      1
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      Рейтинг: +6593

      mihail200606 15 часов назад

      Смешная должность... Думаю, ниче раскрыто не будет..

      3
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      Рейтинг: +9133

      KLIM777 15 часов назад

      ахахахахаха!!!

      Ни одного матча не было раскрыто за все годы и не будет. Увольняйте

      1
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      Рейтинг: +1323

      alarm 15 часов назад

      пусть стоит у судейской, когда в неё будет прокрадываться фердун!

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      Рейтинг: -5

      Фанат Рубина > alarm 15 часов назад

      миллер ты хотел сказать наверно? хотя у него все на мази, номера карт личных судей уже есть денежка приходит прям во время матчей, а судьи узнают об этом по оповещению на часах...

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      Рейтинг: +1023

      DMитрий 15 часов назад

      Не успел войти в должность, а уже понёс бред: В новой должности буду рассказывать футболистам и официальным лицам, что нельзя делать ставки на спорт...??? Так это всё легально, этим пол страны занимается. Почему футболист не может поставить условно на Машу Шарапову??? Я так понимаю, он хотел другое сказать. Но если ты чиновник в высокой должности, то будь любезен выражать и доносить мысли правильно - офицер!

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      Рейтинг: +1149

      Semushkin Roman Valerievi 15 часов назад

      Всё. Теперь договорные матчи будут множиться в геометрической прогрессии!!

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      Рейтинг: +608

      sined1951 15 часов назад

      Надо приглашать на такие должности людей типа Игоря Денисова и будет результат. Булыкин слишком обтекаемый товарищ.

      4
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      Рейтинг: +987

      serhio80 16 часов назад

      Булыкин! Варежки сними! И начинай работать!

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