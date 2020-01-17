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РФС назначил Булыкина офицером по борьбе с договорными матчами

17 января 2020, 15:27
10

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин стал офицером РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами.

«Я хотел бы поблагодарить руководство РФС за оказанное доверие и приглашение на должность офицера по профилактике и борьбе с договорными матчами. Когда в РФС создавался департамент защиты футбола, то мне хотелось поучаствовать в работе отдела.В новой должности буду рассказывать футболистам и официальным лицам, что нельзя делать ставки на спорт, нужно бороться за чистоту футбола.

Это очень важное и ответственное направление, которому уделяется большое внимание на уровне УЕФА и ФИФА. И РФС, являясь частью этих международных организаций, также ведет активную работу в этом направлении.Сделаю все от себя зависящее, чтобы в нашей стране места договорным матчам не было», – сказал Булыкин.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Динамо Булыкин Дмитрий
Комментарии (10)
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Из Твери Леха
1579264540
Сейчас смотрю сериал "клан Сопрано". Там тоже мафия всякие должности "капитанов" своим раздавала.
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bset
1579264607
Когда уже у нас будут футболом рулить профессионалы? Вот как сможет Булыкин с договорными матчами бороться? Да, хороший футболист был, но вряд ли он будет хорошим чиновником. Перестаньте давать должности более-менее известным футболистам - пусть тренерами или экспертами становятся.
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Давид59
1579264828
Старший лейтенант Булыкин!!! Я!!! Назначаю Вас офицером по борьбе с договорняками!!! Служу российскому футболу!!!
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Romantic2010
1579265063
В думу не вышло, давай в офицеры. Нулевой интеллект, второй Тарасов. Сами себя не уважаем ставя вот такое на такие должности....Почему мы ждем что нас будут уважать тогда?
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Fandorine
1579265330
Генерал-майор РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами Булыкин
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serhio80
1579267949
Булыкин! Варежки сними! И начинай работать!
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sined1951
1579268264
Надо приглашать на такие должности людей типа Игоря Денисова и будет результат. Булыкин слишком обтекаемый товарищ.
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mihail200606
1579269621
Смешная должность... Думаю, ниче раскрыто не будет..
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Manilov
1579271231
Вот, блин... Назначьте меня! Я тоже хочу денег! Готов быть замом Димитрия.
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LAY394
1579322260
а по левым пендалям есть должность?
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