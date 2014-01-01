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    Слуцкий – на тренировке «Рубина»: «Что за украинская техника?»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий провел тренировку, на которой присутствовала клубная пресс-служба.

    От Леонида Слуцкого можно было услышать:

    «Хвича, ну, ты же больше не будешь плакать?»; «А есть в команде конфликт между москвичами и питерцами?»; «Степа – катастрофа, Данченко – так себе»; «наклонили корпусевич»; «что за украинская техника?»; «Пояра, да забудь ты про свой нос, он тебе сейчас не нужен. Дыши через рот»; «Йеллоу кард!»; «Плиев, давай, знаменитая осетинская техника, которой вы так гордитесь, и которую никто не видел».

    Источник: Официальный YouTube-канал «Рубина»

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