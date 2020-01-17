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  • Слуцкий – на тренировке «Рубина»: «Что за украинская техника?»

Слуцкий – на тренировке «Рубина»: «Что за украинская техника?»

17 января 2020, 11:44
8

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий провел тренировку, на которой присутствовала клубная пресс-служба.

От Леонида Слуцкого можно было услышать:

«Хвича, ну, ты же больше не будешь плакать?»; «А есть в команде конфликт между москвичами и питерцами?»; «Степа – катастрофа, Данченко – так себе»; «наклонили корпусевич»; «что за украинская техника?»; «Пояра, да забудь ты про свой нос, он тебе сейчас не нужен. Дыши через рот»; «Йеллоу кард!»; «Плиев, давай, знаменитая осетинская техника, которой вы так гордитесь, и которую никто не видел».

Источник: Официальный YouTube-канал «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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серега кашин
1579252640
нес какую то хрень
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neveldomha
1579254514
Инфа для Юмор фм
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Hektor 84
1579254532
Ну и для кого это публиковать?
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Igreks
1579256222
Юморист мля....ахахах Петросян курит))) У Зюбе на тренинге был)) лол
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FanatSerj
1579257081
Это перебор для пресс-службы Рубина, что так лезть то, а то Слуцкий и пукнуть так не сможет, чтобы об этом все сразу же не узнали.
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Давид59
1579258235
Хмм? А украинская техника это разве плохо?
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paracetamol
1579278562
Поносный сленг какой-то!
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nemolod
1579287885
Смесь КВН и Комеди КЛАБ так и прет из ЛВС1
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