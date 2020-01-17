Слуцкий – на тренировке «Рубина»: «Что за украинская техника?»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий провел тренировку, на которой присутствовала клубная пресс-служба.

От Леонида Слуцкого можно было услышать:

«Хвича, ну, ты же больше не будешь плакать?»; «А есть в команде конфликт между москвичами и питерцами?»; «Степа – катастрофа, Данченко – так себе»; «наклонили корпусевич»; «что за украинская техника?»; «Пояра, да забудь ты про свой нос, он тебе сейчас не нужен. Дыши через рот»; «Йеллоу кард!»; «Плиев, давай, знаменитая осетинская техника, которой вы так гордитесь, и которую никто не видел».