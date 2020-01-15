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    Василий Березуцкий: «Лимит на легионеров – зло. Его надо отменять!»

    Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий высказался о лимите на легионеров в РПЛ. По мнению специалиста, его нужно отменять.

    — На ваш взгляд, лимит — главное зло российского футбола?

    — Да, это зло. Мы растим футболистов, которые в дальнейшем будут неконкурентноспособными. Это лично мое мнение. В таких условиях люди не могут стать высококвалифицированными спортсменами.

    — Ваше отношение к новой формуле лимита «8+17»?

    — Это еще более жесткая форма. Ну вот включаем мы в заявку 8 легионеров. Допустим, один молодой, на перспективу. Он сидит на замене, мы его растим. Второй получил травму. Остается шесть. Так? С двумя просто не угадали. Может же быть такое? Остается четыре. Остальные — россияне. И где конкуренция? Мне кажется, этот лимит еще более жесткий, чем нынешний.

    Поймите, очень важно, с кем ты тренируешься. В 2005 и в 2008 годах ЦСКА и «Зенит» выигрывали еврокубки, когда в нашем чемпионате были сильные легионеры. Защитники ЦСКА выросли на сильных атакующих исполнителях, которые на тот момент выступали в команде — Жо, Вагнер Лав, Ивица Олич, Милош Красич. Да их много! Если мы хотим конкурировать с топовыми европейскими чемпионатами, лимит надо отменять! Или делать его более лояльным.

    • Сам Березуцкий большую часть карьеры провел при действии лимита на легионеров.
    • Экс-защитник сборной России начал тренерскую карьеру, но с декабря находится без работы.
    • У братьев Березуцких есть собственный бизнес.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2020 09:15
    Комментарии11
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 22 часа назад

      Василий истину глаголешь!!!

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      Рейтинг: +2164

      Kulimen 15 января, 12:36

      Фраза "У братьев Березуцких есть собственный бизнес." - просто сразила наповал.

      0
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 > Kulimen 22 часа назад

      Звучит как загадка)))

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      Рейтинг: +268

      elessar arnor 15 января, 11:02

      да эти пид оры и дальше будут мурыжить чемп, без смены власти коренных изменений в футбоое не ждать

      1
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      Рейтинг: +2629

      TOMSON 15 января, 10:51

      Лимит создавался для того, чтоб вынудить клубы вкладываться в школы. Но как показало время в эти школы так никто и не вложился. А когда футболисты закончились, все резко закричали, что виноват лимит и его надо отменять. Отменят, чтобы что? Набрать дешевых африканцев, бразилов и латиносов? Если при лимите никто не захотел своих воспитывать, то что будет при его отмене?
      На мой взгляд лимит отменять нельзя. Вернуть формат 7+4 возможно, но отмена точно нет.
      И да формат 8+10 заявка по мне полный бред.

      0
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      Рейтинг: +339

      vmonomah17 15 января, 10:10

      Хотя бы сделали как в Европе: лимит не распространяется на граждан евросоюза.

      1
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      Рейтинг: +1806

      general.lizyukov 15 января, 10:08

      Вася, но в 2005 и 2008 тоже был лимит. Это же вам не помешало.
      Может, дело не только в лимите?

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      Рейтинг: +268

      elessar arnor > general.lizyukov 15 января, 11:02

      поколение было другое, тонкости расписывать не буду, да и леги в разы были круче

      1
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      Рейтинг: +1806

      general.lizyukov > elessar arnor 13 часов назад

      Ага, поколение "ваши ожидания - ваши проблемы", мы помним.

      0
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      Рейтинг: +268

      elessar arnor > general.lizyukov 50 минут назад

      он прав в своих словах, наши ожидания - наши проблемы

      можешь применить эту же формулировку к своим жизненным неурядицам

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      Рейтинг: +1403

      Decorhome 15 января, 09:52

      Согласен

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