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  • Василий Березуцкий: «Лимит на легионеров – зло. Его надо отменять!»

Василий Березуцкий: «Лимит на легионеров – зло. Его надо отменять!»

15 января 2020, 09:15
6

Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий высказался о лимите на легионеров в РПЛ. По мнению специалиста, его нужно отменять.

— На ваш взгляд, лимит — главное зло российского футбола?

— Да, это зло. Мы растим футболистов, которые в дальнейшем будут неконкурентноспособными. Это лично мое мнение. В таких условиях люди не могут стать высококвалифицированными спортсменами.

— Ваше отношение к новой формуле лимита «8+17»?

— Это еще более жесткая форма. Ну вот включаем мы в заявку 8 легионеров. Допустим, один молодой, на перспективу. Он сидит на замене, мы его растим. Второй получил травму. Остается шесть. Так? С двумя просто не угадали. Может же быть такое? Остается четыре. Остальные — россияне. И где конкуренция? Мне кажется, этот лимит еще более жесткий, чем нынешний.

Поймите, очень важно, с кем ты тренируешься. В 2005 и в 2008 годах ЦСКА и «Зенит» выигрывали еврокубки, когда в нашем чемпионате были сильные легионеры. Защитники ЦСКА выросли на сильных атакующих исполнителях, которые на тот момент выступали в команде — Жо, Вагнер Лав, Ивица Олич, Милош Красич. Да их много! Если мы хотим конкурировать с топовыми европейскими чемпионатами, лимит надо отменять! Или делать его более лояльным.

  • Сам Березуцкий большую часть карьеры провел при действии лимита на легионеров.
  • Экс-защитник сборной России начал тренерскую карьеру, но с декабря находится без работы.
  • У братьев Березуцких есть собственный бизнес.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Березуцкий Василий
Комментарии (6)
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Decorhome
1579071170
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general.lizyukov
1579072082
Вася, но в 2005 и 2008 тоже был лимит. Это же вам не помешало. Может, дело не только в лимите?
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vmonomah17
1579072207
Хотя бы сделали как в Европе: лимит не распространяется на граждан евросоюза.
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Kulimen
1579081006
Фраза "У братьев Березуцких есть собственный бизнес." - просто сразила наповал.
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Hektor 84
1579087801
Василий истину глаголешь!!!
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