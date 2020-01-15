Василий Березуцкий: «Лимит на легионеров – зло. Его надо отменять!»

Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий высказался о лимите на легионеров в РПЛ. По мнению специалиста, его нужно отменять.

— На ваш взгляд, лимит — главное зло российского футбола?

— Да, это зло. Мы растим футболистов, которые в дальнейшем будут неконкурентноспособными. Это лично мое мнение. В таких условиях люди не могут стать высококвалифицированными спортсменами.

— Ваше отношение к новой формуле лимита «8+17»?

— Это еще более жесткая форма. Ну вот включаем мы в заявку 8 легионеров. Допустим, один молодой, на перспективу. Он сидит на замене, мы его растим. Второй получил травму. Остается шесть. Так? С двумя просто не угадали. Может же быть такое? Остается четыре. Остальные — россияне. И где конкуренция? Мне кажется, этот лимит еще более жесткий, чем нынешний.

Поймите, очень важно, с кем ты тренируешься. В 2005 и в 2008 годах ЦСКА и «Зенит» выигрывали еврокубки, когда в нашем чемпионате были сильные легионеры. Защитники ЦСКА выросли на сильных атакующих исполнителях, которые на тот момент выступали в команде — Жо, Вагнер Лав, Ивица Олич, Милош Красич. Да их много! Если мы хотим конкурировать с топовыми европейскими чемпионатами, лимит надо отменять! Или делать его более лояльным.