Sky Sport: Жиру на этой неделе пройдет медосмотр для «Интера»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру близок к трансферу в «Интер». На этой неделе футболист должен пройти медицинское обследование для итальянцев, сообщает Sky Sport Italia.

Контракт француза с миланцами будет рассчитан до 2022 года. Без учета бонусов «Челси» получит за игрока 4,5 миллиона евро.