Sky Sport: Жиру на этой неделе пройдет медосмотр для «Интера»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру близок к трансферу в «Интер». На этой неделе футболист должен пройти медицинское обследование для итальянцев, сообщает Sky Sport Italia.
Контракт француза с миланцами будет рассчитан до 2022 года. Без учета бонусов «Челси» получит за игрока 4,5 миллиона евро.
- Жиру будет зарабатывать в «Интере» 4 миллиона евро за сезон.
- В текущем сезоне 33-летний Жиру провел за «Челси» семь матчей и забил один гол.
- Летом форвард станет свободным агентом.
Источник: Sky Sport Italia