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Sky Sport: Жиру на этой неделе пройдет медосмотр для «Интера»

15 января 2020, 08:58

Нападающий «Челси» Оливье Жиру близок к трансферу в «Интер». На этой неделе футболист должен пройти медицинское обследование для итальянцев, сообщает Sky Sport Italia.

Контракт француза с миланцами будет рассчитан до 2022 года. Без учета бонусов «Челси» получит за игрока 4,5 миллиона евро.

  • Жиру будет зарабатывать в «Интере» 4 миллиона евро за сезон.
  • В текущем сезоне 33-летний Жиру провел за «Челси» семь матчей и забил один гол.
  • Летом форвард станет свободным агентом.

Источник: Sky Sport Italia
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Челси Интер Жиру Оливье
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