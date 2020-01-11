Журналист Скира: Жиру в случае перехода в «Интер» будет зарабатывать 4 миллиона в год без учета бонусов

«Интер» согласовал детали личного контракта с нападающим «Челси» Оливье Жиру.
Ранее сообщалось, что соглашение между сторонами будет рассчитано до лета 2022 года.
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, миланский клуб будет платить французу 4 миллиона евро за сезон плюс бонусы.
- В текущем сезоне 33-летний Жиру провел за «Челси» семь матчей и забил один гол.
- Летом форвард станет свободным агентом.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (53,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.