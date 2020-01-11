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  • Журналист Скира: Жиру в случае перехода в «Интер» будет зарабатывать 4 миллиона в год без учета бонусов

Журналист Скира: Жиру в случае перехода в «Интер» будет зарабатывать 4 миллиона в год без учета бонусов

11 января 2020, 09:46
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«Интер» согласовал детали личного контракта с нападающим «Челси» Оливье Жиру.

Ранее сообщалось, что соглашение между сторонами будет рассчитано до лета 2022 года.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, миланский клуб будет платить французу 4 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

  • В текущем сезоне 33-летний Жиру провел за «Челси» семь матчей и забил один гол.
  • Летом форвард станет свободным агентом.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (53,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Интер Челси Жиру Оливье
Комментарии (1)
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Павел Буре
1578726617
4 ляма для лавочника???? интер что на бабло разжился??
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