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    Журналист Скира: Жиру в случае перехода в «Интер» будет зарабатывать 4 миллиона в год без учета бонусов

    «Интер» согласовал детали личного контракта с нападающим «Челси» Оливье Жиру.

    Ранее сообщалось, что соглашение между сторонами будет рассчитано до лета 2022 года.

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, миланский клуб будет платить французу 4 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

    • В текущем сезоне 33-летний Жиру провел за «Челси» семь матчей и забил один гол.
    • Летом форвард станет свободным агентом.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (53,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1226

      Павел Буре 3 часа назад

      4 ляма для лавочника???? интер что на бабло разжился??

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