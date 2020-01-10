Ди Марцио: Жиру подпишет с «Интером» контракт на 2,5 года, если уйдет из «Челси» зимой, а не летом

«Интер» близок к покупке форварда «Челси» Оливье Жиру.
33-летний нападающий из Франции по окончании сезона станет свободным агентом.
Руководство клуба из Милана предлагает Жиру контракт на 2,5 года.
Как сообщает источник, договор вступит в силу в случае, если футболист перейдет в миланский клуб уже этой зимой, а не позднее.
Руководство «Челси» намерено получить от сделки от восьми до десяти миллионов евро. Итальянская сторона пытается уговорить англичан снизить требования в два раза.
- В этом сезоне Жиру сыграл в семи матчах и забил один гол.
- В составе «Челси» форвард выступает с 2018-го.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио