Ди Марцио: Жиру подпишет с «Интером» контракт на 2,5 года, если уйдет из «Челси» зимой, а не летом

«Интер» близок к покупке форварда «Челси» Оливье Жиру.

33-летний нападающий из Франции по окончании сезона станет свободным агентом.

Руководство клуба из Милана предлагает Жиру контракт на 2,5 года.

Как сообщает источник, договор вступит в силу в случае, если футболист перейдет в миланский клуб уже этой зимой, а не позднее.

Руководство «Челси» намерено получить от сделки от восьми до десяти миллионов евро. Итальянская сторона пытается уговорить англичан снизить требования в два раза.