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  • Ди Марцио: Жиру подпишет с «Интером» контракт на 2,5 года, если уйдет из «Челси» зимой, а не летом

Ди Марцио: Жиру подпишет с «Интером» контракт на 2,5 года, если уйдет из «Челси» зимой, а не летом

10 января 2020, 07:30
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«Интер» близок к покупке форварда «Челси» Оливье Жиру.

33-летний нападающий из Франции по окончании сезона станет свободным агентом.

Руководство клуба из Милана предлагает Жиру контракт на 2,5 года.

Как сообщает источник, договор вступит в силу в случае, если футболист перейдет в миланский клуб уже этой зимой, а не позднее.

Руководство «Челси» намерено получить от сделки от восьми до десяти миллионов евро. Итальянская сторона пытается уговорить англичан снизить требования в два раза.

  • В этом сезоне Жиру сыграл в семи матчах и забил один гол.
  • В составе «Челси» форвард выступает с 2018-го.

Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Челси Интер Жиру Оливье
Комментарии (2)
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KOLBIS
1578643111
Последний шанс?...
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DeStar
1578652655
жиру не самый хороший нападающий... за такие деньги, лямов за 8 . это конечно не плохо. но нужно ли это все?
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