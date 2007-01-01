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    Ди Марцио: Жиру подпишет с «Интером» контракт на 2,5 года, если уйдет из «Челси» зимой, а не летом

    «Интер» близок к покупке форварда «Челси» Оливье Жиру.

    33-летний нападающий из Франции по окончанию сезона согласовал контракт на 2,5 года.

    Как сообщает источник, договор вступит в силу в случае, если футболист перейдет в миланский клуб уже этой зимой, а не позднее.

    Руководство «Челси» намерено получить от сделки от восьми до десяти миллионов евро. Итальянская сторона пытается уговорить англичан понизить требования в два раза.

    • В этом сезоне Жиру сыграл в семи матчах и забил один гол.
    • В составе «Челси» форвард выступал с 2018-го.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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