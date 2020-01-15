Шкурин провел первую тренировку с ЦСКА

Офигеть, каждый день о Шкурине !!! Кони алмаз где-то раскопали...
Новичок ЦСКА Илья Шкурин провел первую тренировку с командой. Сейчас москвичи работают на сборе в испанском Кампоаморе.
В Испании ЦСКА проведет все три зимние сбора. В Кампоаморе россияне работают в составе 25 футболистов.
- В сезоне-2019 Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ». Форвард забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.
- ЦСКА идет в РПЛ четвертым.
- Ближайшие официальный матч – против «Урала» (29 февраля).
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 14, 2020
Никто не понимает, почему Шкурин переходит в ЦСКА через «Динамо» Б. Подписал контракт, но за клуб не сыграет