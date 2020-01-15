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    Шкурин провел первую тренировку с ЦСКА

    Новичок ЦСКА Илья Шкурин провел первую тренировку с командой. Сейчас москвичи работают на сборе в испанском Кампоаморе.

    В Испании ЦСКА проведет все три зимние сбора. В Кампоаморе россияне работают в составе 25 футболистов.

    • В сезоне-2019 Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ». Форвард забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.
    • ЦСКА идет в РПЛ четвертым.
    • Ближайшие официальный матч – против «Урала» (29 февраля).

    Никто не понимает, почему Шкурин переходит в ЦСКА через «Динамо» Б. Подписал контракт, но за клуб не сыграет

    Источник: твиттер ЦСКА

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    15.01.2020 08:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. 22 часа назад

      Офигеть, каждый день о Шкурине !!! Кони алмаз где-то раскопали...

      0
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      Рейтинг: +13496

      bset 15 января, 12:03

      Ну первая тренировка еще ничего не значит. Вот как вторую тренировку проведет, так скорее напишите новость. Будем ждать.

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