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Шкурин провел первую тренировку с ЦСКА

15 января 2020, 08:49
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Новичок ЦСКА Илья Шкурин провел первую тренировку с командой. Сейчас москвичи работают на сборе в испанском Кампоаморе.

В Испании ЦСКА проведет все три зимние сбора. В Кампоаморе россияне работают в составе 25 футболистов.

  • В сезоне-2019 Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ». Форвард забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.
  • ЦСКА идет в РПЛ четвертым.
  • Ближайшие официальный матч – против «Урала» (29 февраля).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Никто не понимает, почему Шкурин переходит в ЦСКА через «Динамо» Б. Подписал контракт, но за клуб не сыграет

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Шкурин Илья
Комментарии (1)
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bset
1579079016
Ну первая тренировка еще ничего не значит. Вот как вторую тренировку проведет, так скорее напишите новость. Будем ждать.
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