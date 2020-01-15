Шкурин провел первую тренировку с ЦСКА

Новичок ЦСКА Илья Шкурин провел первую тренировку с командой. Сейчас москвичи работают на сборе в испанском Кампоаморе.

В Испании ЦСКА проведет все три зимние сбора. В Кампоаморе россияне работают в составе 25 футболистов.

В сезоне-2019 Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ». Форвард забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

ЦСКА идет в РПЛ четвертым.

Ближайшие официальный матч – против «Урала» (29 февраля).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Никто не понимает, почему Шкурин переходит в ЦСКА через «Динамо» Б. Подписал контракт, но за клуб не сыграет