Савин: «Нам на «Матч ТВ» запрещали ругать «Зенит». Карпин объяснял: «Ребята, чего вы хотите, это же «Газпром Медиа»

Кому верить - Савину и Карпину, "любовь" которых к Зениту давно уже притча во языцех, или Шнякину, который прочитав это интервью поклялся, что на МАТЧ ТВ ни разу не сталкивался с ограничениями на критику каких-то клубов, в том числе Зенита? Решайте сами.
Блогер и экс-футболист Евгений Савин в выпуске «КраСавы» с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным заявил, что на телеканале «Матч ТВ» запрещали критиковать «Зенит».
«Когда ты руководил комментаторами, нам на «Матч ТВ» запрещали ругать «Зенит». Ты объяснял: «Ребята, чего вы хотите, это «Газпром Медиа», кто платит, тот и выставляет условия». В Испании так же?» – спросил Савин Карпина.
«По поводу телевидения не знаю. Нет государственных компаний, которые поддерживают клубы. Законом запрещено даже поддерживать, а не то что содержать клубы», – ответил тренер.
- С июля 2016 года по июль 2017 года Карпин был экспертом на «Матч ТВ», с 16 февраля 2017 по 24 июля 2017 – главным редактором футбольных трансляций телеканала.
- 9 декабря 2017 года был назначен главным тренером «Ростова».