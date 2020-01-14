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  • Савин: «Нам на «Матч ТВ» запрещали ругать «Зенит». Карпин объяснял: «Ребята, чего вы хотите, это же «Газпром Медиа»

Савин: «Нам на «Матч ТВ» запрещали ругать «Зенит». Карпин объяснял: «Ребята, чего вы хотите, это же «Газпром Медиа»

14 января 2020, 13:36
30

Блогер и экс-футболист Евгений Савин в выпуске «КраСавы» с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным заявил, что на телеканале «Матч ТВ» запрещали критиковать «Зенит».

«Когда ты руководил комментаторами, нам на «Матч ТВ» запрещали ругать «Зенит». Ты объяснял: «Ребята, чего вы хотите, это «Газпром Медиа», кто платит, тот и выставляет условия». В Испании так же?» – спросил Савин Карпина.

«По поводу телевидения не знаю. Нет государственных компаний, которые поддерживают клубы. Законом запрещено даже поддерживать, а не то что содержать клубы», – ответил тренер.

  • С июля 2016 года по июль 2017 года Карпин был экспертом на «Матч ТВ», с 16 февраля 2017 по 24 июля 2017 – главным редактором футбольных трансляций телеканала.
  • 9 декабря 2017 года был назначен главным тренером «Ростова».

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Савин Евгений Карпин Валерий
Комментарии (30)
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zra78
1578998892
Какое ругать??? Савин очнись.... их даже судить честно нельзя
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Garrincha58
1578999029
второй Уткин и очень хочет стать первым какой был говня..й игрочишко такой и блогеришка
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порт
1578999920
А за что вообще можно "ругать" клуб? И как это может повлиять на команду? Полная дуристика, а не статья, как и сам Савин.
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Retiremen_VMF
1579001651
Читер, так по моему называют тех "мастеров" которые имеют преимущество в игре? Так вот и эти такие же. Что там в жизни происходит, не интересно. Пишем то, что скажут и получаем деньги. Пишем правду - не получаем деньги. Я не понимаю как они могут брать и от других клубов, что ж там писать тогда? И я так понимаю это все касается только прессы, судьи к клубу относились справедливо?
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zra78
1579005481
Клим 777! Вот и им надоело это и они взялись за дело и клуб Зенит стал попадать в ЛЧ
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VVM1964
1579011740
Черт побери и опять к месту - " Стыдно , стыдно за Зенит " )))))
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alp
1579013581
а назвать, кто конкретно запрещал, кишка тонка?
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Oldtrafford83
1579018362
Жду комментариев от Губерниева))
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SEREGA 64
1579021337
НАТО ОНА И КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ
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3a zenit
1579025802
ой как все правдушку начали рубить,когда бабло от Газпрома в карман не падает.Шлюхи продажные,когда платили им было плевать на всё и всех,гнильё!Доказательства,факты иначе ты просто П и з да бол!?Верить на слово может только ЛОХ.
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