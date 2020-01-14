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    Савин: «Нам на «Матч ТВ» запрещали ругать «Зенит». Карпин объяснял: «Ребята, чего вы хотите, это же «Газпром Медиа»

    Блогер и экс-футболист Евгений Савин в выпуске «КраСавы» с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным заявил, что на телеканале «Матч ТВ» запрещали критиковать «Зенит».

    «Когда ты руководил комментаторами, нам на «Матч ТВ» запрещали ругать «Зенит». Ты объяснял: «Ребята, чего вы хотите, это «Газпром Медиа», кто платит, тот и выставляет условия». В Испании так же?» – спросил Савин Карпина.

    «По поводу телевидения не знаю. Нет государственных компаний, которые поддерживают клубы. Законом запрещено даже поддерживать, а не то что содержать клубы», – ответил тренер.

    • С июля 2016 года по июль 2017 года Карпин был экспертом на «Матч ТВ», с 16 февраля 2017 по 24 июля 2017 – главным редактором футбольных трансляций телеканала.
    • 9 декабря 2017 года был назначен главным тренером «Ростова».

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    14.01.2020 13:36
    Комментарии41
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      Рейтинг: +7323

      Вомбат 14 января, 21:21

      Кому верить - Савину и Карпину, "любовь" которых к Зениту давно уже притча во языцех, или Шнякину, который прочитав это интервью поклялся, что на МАТЧ ТВ ни разу не сталкивался с ограничениями на критику каких-то клубов, в том числе Зенита? Решайте сами.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4606

      3a zenit 14 января, 21:16

      ой как все правдушку начали рубить,когда бабло от Газпрома в карман не падает.Шлюхи продажные,когда платили им было плевать на всё и всех,гнильё!Доказательства,факты иначе ты просто П и з да бол!?Верить на слово может только ЛОХ.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +514

      SEREGA 64 14 января, 20:02

      НАТО ОНА И КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      Oldtrafford83 14 января, 19:12

      Жду комментариев от Губерниева))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4370

      alp 14 января, 17:53

      а назвать, кто конкретно запрещал, кишка тонка?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20542

      VVM1964 14 января, 17:22

      Черт побери и опять к месту - " Стыдно , стыдно за Зенит " )))))

      12
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      ...
      Рейтинг: +36708

      portero > VVM1964 14 января, 18:43

      определенно подхватил "АЛАРМ"

      4
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      ...
      Рейтинг: +673

      Hektor 84 > VVM1964 14 января, 20:01

      Позор бомжам

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20542

      VVM1964 > portero 14 января, 20:39

      У меня прививка - это я симулирую )))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22919

      zra78 14 января, 15:38

      Клим 777! Вот и им надоело это и они взялись за дело и клуб Зенит стал попадать в ЛЧ

      5
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      ...
      Рейтинг: -37932

      пьяныйхоровод > zra78 14 января, 15:51

      Кому им и почему "им" так долго терпели ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -37932

      пьяныйхоровод 14 января, 15:30

      А другие клубы чего не ругали ? Или тоже гаспром запретил ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1044

      Retiremen_VMF 14 января, 14:34

      Читер, так по моему называют тех "мастеров" которые имеют преимущество в игре? Так вот и эти такие же. Что там в жизни происходит, не интересно. Пишем то, что скажут и получаем деньги. Пишем правду - не получаем деньги. Я не понимаю как они могут брать и от других клубов, что ж там писать тогда? И я так понимаю это все касается только прессы, судьи к клубу относились справедливо?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. 14 января, 14:18

      Федеральное ТВ источник лжи и пропаганды, Матч-тв не исключение.

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11160

      vladimir-7 > Alekxei Z. 14 января, 15:51

      Матч-ТВ даже лидер в этой области.

      6
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