Савин: «Нам на «Матч ТВ» запрещали ругать «Зенит». Карпин объяснял: «Ребята, чего вы хотите, это же «Газпром Медиа»

Блогер и экс-футболист Евгений Савин в выпуске «КраСавы» с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным заявил, что на телеканале «Матч ТВ» запрещали критиковать «Зенит».

«Когда ты руководил комментаторами, нам на «Матч ТВ» запрещали ругать «Зенит». Ты объяснял: «Ребята, чего вы хотите, это «Газпром Медиа», кто платит, тот и выставляет условия». В Испании так же?» – спросил Савин Карпина.

«По поводу телевидения не знаю. Нет государственных компаний, которые поддерживают клубы. Законом запрещено даже поддерживать, а не то что содержать клубы», – ответил тренер.