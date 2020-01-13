Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Предложение «Рубина» – челлендж. Я еще никогда в своей жизни не боролся за выживание»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему вернулся в российский чемпионат.

    «Три года назад я действительно не видел смысла идти ни в какую другую российскую команду, потому что они были точно не лучшими [в сравнении с ЦСКА] проектами. В таком случае остается только ехать за рубеж. Но когда ты поработал за рубежом и понял, что ты не получаешь [желаемых предложений] — может быть, и не можешь получить, и не соответствуешь — тут же ничего тоже такого зазорного нет — тем высоким требованиям, которые есть там, то настает время вернуться на родину.

    И здесь ты принимаешь то предложение, которое тебе, собственно говоря, поступает. Тренер не может сидеть и годами ждать какого-то суперварианта, потому что так же, как футболист, тренер теряет форму.

    Ты обязан работать. При этом я возвращаюсь с прекрасным опытом, с кучей пережитых позитивных эмоций, с абсолютно другим знанием и пониманием многих процессов, которые происходят. Это не так, что я тут как побитая собака бреду назад, чтобы меня кто-нибудь приютил, погладил и дал кусок колбасы. Предложение «Рубина» мне показалось крайне интересным, это тоже челлендж.

    Я еще никогда в своей жизни не боролся за выживание — даже несмотря на то, что работал в турнире дублеров, во второй лиге, в первой лиге, с детьми, за рубежом. Я с удивлением обнаружил, что подобной задачи у меня никогда и нигде не было. И задача эта, конечно, очень тяжелая. Но знаете, я много решений принимаю на основании личного общения.

    Если чувствую, что с людьми, с которыми предстоит работать, комфортно, если биохимия какая-то возникает, я готов тренировать хоть на льдине. Я думаю, что если бы меня в свое время не уволили из волгоградской «Олимпии», которую я тренировал в начале карьеры, я бы, наверное, до сих пор бы там работал, потому что внутренний комфорт для меня очень многое значит», – сказал Слуцкий.

    • После 19 туров «Рубин» идет на 13-м месте в зоне переходных матчей РПЛ.
    • Слуцкий возглавил команду в декабре.

    Слуцкий: «Я глубоко одинокий человек»


    Источник: Meduza

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2020 14:51
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 13 января 2020, 20:59

      Одно дело,когда тренер приходит в готовую команду,идущую в лидерах,как это было с ЦСКА,другое дело-собрать новую команду и сохранить место в РПЛ! И в последнем случае придется серьезно попотеть-весной будет все ясно и понятно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14466

      playsh 13 января 2020, 20:05

      Очередное красивое словоблудие тренера - середняка.Говорит дежурные прописные истины,совершенно ни к чему не обязывающие.Дать Слуцкому клуб,который на ходу,так он его какое-то время потянет по накатанным рельсам,но не долго.Дать клуб с проблемами,каким является сейчас Рубин, Слуцкому с его тренерскими способностями я бы не решился.Надолго его не хватит.Мемуары писать о заграничной жизни лучше бы начал.Без обиды,Леонид.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 13 января 2020, 18:25

      Честно признал, что не соответствует высшим футбольным европейским стандартам, за что респект. Там всё-таки решающим является профессионализм и порядочность игроков, тренеров, судей. В процессе игры. У нас главные события происходят не на футбольном поле, а "около футбола". Бабло, интриги, козни, вип-публика, ставки, агенты, битва денежных мешков. Сам же футбол на шестнадцатом месте. Достаточно просто посмотреть сериал "Вне игры". Умный и откровенный. А Слуцкому удачи в его безнадежном деле с утопающим "Рубином"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6255

      Давид59 13 января 2020, 17:39

      А не лукавит ли Слуцкий, говоря что предложений не было? А как же Греция?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 13 января 2020, 17:39

      Слуцкий: ..Я еще никогда не боролся за выживание».....Приглашая Тарасова-БУДЕШЬ !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 января 2020, 16:34

      Слуцкий по крайней мере адекватно оценивает свои действия-да, не получилось, не соответствуешь.. Другие бы начали ныть, что им игроков не купили, игроки их не понимают.. А он выучил английский и не побоялся попытаться.. В любом случае это большой опыт..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -9

      daqo23 13 января 2020, 15:43

      Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 13 января 2020, 15:23

      Леня много трепаться стал. Видюшки снимает, работа для него челендж. Ему в КВН надо или в гос думу

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > Hektor 84 13 января 2020, 16:00

      Он не трепется - он дает интервью. Твоего же интервью нигде нет, видимо ты не такой интересный, как Слуцкий. Видюшки он не снимает - снимает их клубное ТВ, чтобы повышать популярность клуба в интернете, чтобы повысить посещаемость и позволять себе покупать более сильных игроков, чтобы тебя, балбеса, радовать хорошим результатом.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > bset 13 января 2020, 16:13

      Результаты рубина вообще интереса не вызывают. А то что без новостей о Слуцком ни дня не бывает. А твоего мнения я не спрашивал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Hektor 84 13 января 2020, 17:13

      Из всех российских тренеров это пока что самый успешный. И действующих. Плюс опыт работы за рубежом, и не в Польше/Австрии/Греции/Кипре, а в Англии и Голландии.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > general.lizyukov 14 января 2020, 23:11

      Ну конечно он же Челси и Аякс тренировал. Как я мог забыть? И кубков там у него целая гора. Та и если бы не Абрамович о нем там и не узнали.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Hektor 84 14 января 2020, 23:56

      Кто-то из российских тренеров хотя бы тренировал там хоть кого-то? Ну там Бреду какую-нить или Шеффилд?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > general.lizyukov 15 января 2020, 04:15

      На памяти возникает Бышовец. Тренировал по моему маритиму. И кстати не без успеха. 5 место в чемпе Португалии.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > general.lizyukov 15 января 2020, 04:34

      Ну ты то точно школяр. Бердыев в Турции, Непомнящий втоже в Турции, галямин и Карпина Испании.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Hektor 84 15 января 2020, 10:20

      Бердыев туркмен, деда Валера вообще советский тренер, это другая школа и закалка. Валера в Испании? три месяца и домой, ещё и неустойку потребовал? Галямин? Кто это, кого он там тренирует, Фенербахче?
      Мы вроде про Европу и топ-чемпионаты говорили.
      Дядя Толя тоже советский тренер, тоже другая закалка и школа. Кстати, единственный и живых, кто хоть какое-то золото по футболу России принёс.
      У наших тренеров та же болезнь, что и у игрочишек - не хотя за скромную з/п работать, хотят сразу миллионы. Учиться не хотят. Кто-то из наших поехал за границу в какую-нить Чехию на 100 тысяч евро вторым тренером? Или в Голландию? Нет. Ни Серёжа Семак не поехал, ни Аленичев, ни Овчинников. Не нужны?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > general.lizyukov 17 января 2020, 16:53

      А вторая лига Англии и середняк Голландии чем то лучше Турции и второй лиги испании? Если не знаешь Шаляпина и где тренировал тогда ты точно школярик. Кроме бзюбы и Головина наверно никого ине знаешь?))))) Голландия и не была ни когда топ чемпионатом. А топы это первая пятерка чемпионатов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 января 2020, 15:01

      Вызов брошен,дерзайте...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 13 января 2020, 14:53

      13 января 2020 года официально объявляется днем порезанного на куски интервью Слуцкого.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > bset 13 января 2020, 17:10

      да все новости такие, не только на этом сайте а везде , заманить заголовком, а в статье всё наоборот или ничего, а счетчик считает ....

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11