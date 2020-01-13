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  • Слуцкий: «Предложение «Рубина» – челлендж. Я еще никогда в своей жизни не боролся за выживание»

Слуцкий: «Предложение «Рубина» – челлендж. Я еще никогда в своей жизни не боролся за выживание»

13 января 2020, 14:51
20

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему вернулся в российский чемпионат.

«Три года назад я действительно не видел смысла идти ни в какую другую российскую команду, потому что они были точно не лучшими [в сравнении с ЦСКА] проектами. В таком случае остается только ехать за рубеж. Но когда ты поработал за рубежом и понял, что ты не получаешь [желаемых предложений] — может быть, и не можешь получить, и не соответствуешь — тут же ничего тоже такого зазорного нет — тем высоким требованиям, которые есть там, то настает время вернуться на родину.

И здесь ты принимаешь то предложение, которое тебе, собственно говоря, поступает. Тренер не может сидеть и годами ждать какого-то суперварианта, потому что так же, как футболист, тренер теряет форму.

Ты обязан работать. При этом я возвращаюсь с прекрасным опытом, с кучей пережитых позитивных эмоций, с абсолютно другим знанием и пониманием многих процессов, которые происходят. Это не так, что я тут как побитая собака бреду назад, чтобы меня кто-нибудь приютил, погладил и дал кусок колбасы. Предложение «Рубина» мне показалось крайне интересным, это тоже челлендж.

Я еще никогда в своей жизни не боролся за выживание — даже несмотря на то, что работал в турнире дублеров, во второй лиге, в первой лиге, с детьми, за рубежом. Я с удивлением обнаружил, что подобной задачи у меня никогда и нигде не было. И задача эта, конечно, очень тяжелая. Но знаете, я много решений принимаю на основании личного общения.

Если чувствую, что с людьми, с которыми предстоит работать, комфортно, если биохимия какая-то возникает, я готов тренировать хоть на льдине. Я думаю, что если бы меня в свое время не уволили из волгоградской «Олимпии», которую я тренировал в начале карьеры, я бы, наверное, до сих пор бы там работал, потому что внутренний комфорт для меня очень многое значит», – сказал Слуцкий.

  • После 19 туров «Рубин» идет на 13-м месте в зоне переходных матчей РПЛ.
  • Слуцкий возглавил команду в декабре.

Слуцкий: «Я глубоко одинокий человек»


Источник: Meduza
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (20)
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bset
1578916386
13 января 2020 года официально объявляется днем порезанного на куски интервью Слуцкого.
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KOLBIS
1578916899
Вызов брошен,дерзайте...
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Hektor 84
1578918200
Леня много трепаться стал. Видюшки снимает, работа для него челендж. Ему в КВН надо или в гос думу
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daqo23
1578919433
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
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mihail200606
1578922447
Слуцкий по крайней мере адекватно оценивает свои действия-да, не получилось, не соответствуешь.. Другие бы начали ныть, что им игроков не купили, игроки их не понимают.. А он выучил английский и не побоялся попытаться.. В любом случае это большой опыт..
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САДЫЧОК
1578926368
Слуцкий: ..Я еще никогда не боролся за выживание».....Приглашая Тарасова-БУДЕШЬ !
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Давид59
1578926393
А не лукавит ли Слуцкий, говоря что предложений не было? А как же Греция?
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ЮНик
1578929135
Честно признал, что не соответствует высшим футбольным европейским стандартам, за что респект. Там всё-таки решающим является профессионализм и порядочность игроков, тренеров, судей. В процессе игры. У нас главные события происходят не на футбольном поле, а "около футбола". Бабло, интриги, козни, вип-публика, ставки, агенты, битва денежных мешков. Сам же футбол на шестнадцатом месте. Достаточно просто посмотреть сериал "Вне игры". Умный и откровенный. А Слуцкому удачи в его безнадежном деле с утопающим "Рубином"!
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Plyash
1578935114
Очередное красивое словоблудие тренера - середняка.Говорит дежурные прописные истины,совершенно ни к чему не обязывающие.Дать Слуцкому клуб,который на ходу,так он его какое-то время потянет по накатанным рельсам,но не долго.Дать клуб с проблемами,каким является сейчас Рубин, Слуцкому с его тренерскими способностями я бы не решился.Надолго его не хватит.Мемуары писать о заграничной жизни лучше бы начал.Без обиды,Леонид.
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nemolod
1578938362
Одно дело,когда тренер приходит в готовую команду,идущую в лидерах,как это было с ЦСКА,другое дело-собрать новую команду и сохранить место в РПЛ! И в последнем случае придется серьезно попотеть-весной будет все ясно и понятно!
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