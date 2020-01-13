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    Слуцкий: «Я глубоко одинокий человек»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем одиночестве.

    — В одном из интервью вы сказали, что главный тренер — это самая одинокая профессия в мире. На жизнь это ощущение распространяется?

    — Распространяется. Я глубоко одинокий человек. Я могу окружить себя сотней людей, но никто из них не сможет до конца понять, разделить мои эмоции, что это такое, что происходит внутри меня. У меня — к большому сожалению — синдром отличника. Я и в школе был отличником, и в институте, и в аспирантуре, везде и всюду. В начальной школе я мог рыдать из-за четверки, прямо рыдать.

    Мне хочется все сделать на пятерку, поражения же в игре означают, что ты «не сдал». Человеку с синдромом отличника переживать двойки, особенно если они случаются систематически… Ну, это крайне болезненно для психики. Могут возникать такие предпанические ощущения, боязнь, что ты можешь с чем-то не справиться. Я когда-то думал, что у меня это состояние пройдет, но оно не проходит.

    И ответственность только на тебе — ты не можешь ни на кого ее переложить. Я, по-моему, уже рассказывал, что уровень стресса тренера в футбольном матче равен уровню стресса шахтера, который трое суток проводит в завале. На меня психофизиологи вешали датчики и проводили измерения. То есть если ты играешь два раза в неделю, ты всю жизнь находишься как бы «в завале».

    Это очень сложно кому-то объяснить, потому что в обычной жизни нет эквивалента такому чувству. И поэтому когда ты испытываешь такой стресс, конечно, ты больше закрываешься. Когда ты молодой тренер, ты пытаешься его с кем-то разделить, на кого-то переложить, где-то, может быть, его снять, в какую-то веселую компанию попасть.

    Но с возрастом ты понимаешь, что это как с алкоголизмом: люди пытаются с помощью алкоголя уйти от проблем, а на самом деле он только усугубляет проблему. Так и здесь — хочешь ты или не хочешь, ты замыкаешься, становишься больше сконцентрирован на каких-то [личных вещах], ты понимаешь, что никто тебе помочь не может, только ты сам — поэтому ищешь какие-то механизмы этой внутренней помощи и разрабатываешь их.

    Притом что я – сверхкоммуникабельный человек и с детства был душой компании. Но сейчас я часто замечаю, что быть с самим собой мне, может быть, даже более комфортно, чем с кем-то. Учитывая, что это просто невозможно, так как моя деятельность подразумевает управление большим количеством сложных людей, коими являются футболисты. Тем не менее, если мы говорим про внерабочую ситуацию, это именно так.

    — А сколько у вас настоящих друзей?

    — К счастью, есть — и в достаточном количестве.

    — Тогда почему вы себя называете глубоко одиноким человеком?

    — Это другое. Даже друзья, которые тебе сопереживают, не могут понять, что с тобой творится. Один мой близкий друг, еще с Волгограда, приезжал в Голландию с сыном и видел меня в этом состоянии после матча. Он хотел как-то помочь, но он не мог. Знаете, как фонарные столбы — они дорогу показывают, но они сами не ездили по этой дороге, – рассказал Слуцкий.

    Слуцкий: «Европейцам все время хочется лучше, лучше, лучше. У них принципиально другие представления о жизни»

    Источник: Meduza

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    13.01.2020 13:10
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 13 января 2020, 16:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Слуцкер - обычный мудак. Гламурное ччмо.
      Только чел без стыда и без совести поставит на одну доску переживания футбольного тренера-мультимиллионера и шахтера в 3-дневном завале.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Дедуктор 13 января 2020, 16:51

      Ты лично с ним знаком?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 января 2020, 16:30

      Все кто гонит на слуцкого могут заткнуться.. В России это наверное лучший и самый грамотный тренер.. Молодец, что уехал попробоваться в европе.. Да, не очень получилось пока, но выучил английский и попытался. На будущее пригодится.. Остальные варятся здесь в собственном соку и не пытаются вылезти..

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 января 2020, 14:42

      сколько же идиотов в комментариях, небось все тренера и многого добились на этом поприще и прям знают как это))

      7
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      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > FanatSerj 13 января 2020, 16:50

      Да возможно,просто еще не доросли до этого как в личностном ,так и в возрастном плане. Леонид Викторович позитивный человек,с отличным чувством юмора.Здоровья ему. Кто не верит ,можете заглянуть к нему в инсту.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 13 января 2020, 14:32

      Эх, грустно это :(

      1
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 13 января 2020, 13:52

      Бомбёр сделайте опцию, к примеру все материалы где указывается Слуцкий я хотел бы видеть глубоко, глубоко в ...опе.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 января 2020, 13:50

      Смешно

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 13 января 2020, 13:43

      О, Лёня тебе похоже надо срочно лечиться. Судя по твоим словам это паранойя.

      0
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