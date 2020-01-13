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  • Слуцкий: «Европейцам все время хочется лучше, лучше, лучше. У них принципиально другие представления о жизни»

Слуцкий: «Европейцам все время хочется лучше, лучше, лучше. У них принципиально другие представления о жизни»

13 января 2020, 12:16
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об отличиях жителей Европы и России.

«[Европейцам ] все время хочется лучше, лучше, лучше. У них принципиально другие [представления о жизни]. Ну и уровень жизни у нас в целом, конечно, значительно ниже. Понятно, что Москва – отдельная история: думаю, даже Лондон и Амстердам нельзя сравнить с Москвой, причем во всех смыслах этого слова.

Но я мечтаю о том, чтобы такой уровень жизни был не только в Москве, чтобы когда-нибудь в условном Волгограде можно было жить хотя бы примерно так же, как в Москве или Санкт-Петербурге. В Халле, например, люди получают примерно такой же уровень медицинского обеспечения, образования, социальных услуг, как и в любом другом городе в Англии.

Да, какие-то регионы считаются более бедными, но это все там относительно. Когда я спрашивал людей из Халла, в каком городе мира они бы хотели жить, в ответ слышал: «Хулл!» Многие люди там даже никогда не были в Лондоне – а это три часа на поезде. Они не понимают зачем [ехать] – ведь Манчестер и Ливерпуль ближе.

В Голландии тоже нет такого, что все мечтают уехать в Амстердам. И в Голландии, и в Англии люди спокойно живут в своих городках. Например, никто из голландских футболистов, которые были в «Витессе», в Арнем не переезжал, предпочитая ездить из своих городов и деревень», – сказал Слуцкий.

  • Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.
  • До этого в Европе он тренировал «Витесс» и «Халл».

Слуцкий: «Появилось внутреннее большое желание вернуться в Россию. «Рубин» сделал очень интересное предложение»

Источник: Meduza
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Рубин Витесс Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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Из Твери Леха
1578915147
Надо менять совковый и уголовный менталитет.
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Hektor 84
1578918383
А нас Россиян постепенно загоняют в рабство. Сколько не хоти лучше, лучше, лучше не получится.
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daqo23
1578919638
Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
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