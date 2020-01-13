Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Европейцам все время хочется лучше, лучше, лучше. У них принципиально другие представления о жизни»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об отличиях жителей Европы и России.

    «[Европейцам ] все время хочется лучше, лучше, лучше. У них принципиально другие [представления о жизни]. Ну и уровень жизни у нас в целом, конечно, значительно ниже. Понятно, что Москва – отдельная история: думаю, даже Лондон и Амстердам нельзя сравнить с Москвой, причем во всех смыслах этого слова.

    Но я мечтаю о том, чтобы такой уровень жизни был не только в Москве, чтобы когда-нибудь в условном Волгограде можно было жить хотя бы примерно так же, как в Москве или Санкт-Петербурге. В Халле, например, люди получают примерно такой же уровень медицинского обеспечения, образования, социальных услуг, как и в любом другом городе в Англии.

    Да, какие-то регионы считаются более бедными, но это все там относительно. Когда я спрашивал людей из Халла, в каком городе мира они бы хотели жить, в ответ слышал: «Хулл!» Многие люди там даже никогда не были в Лондоне – а это три часа на поезде. Они не понимают зачем [ехать] – ведь Манчестер и Ливерпуль ближе.

    В Голландии тоже нет такого, что все мечтают уехать в Амстердам. И в Голландии, и в Англии люди спокойно живут в своих городках. Например, никто из голландских футболистов, которые были в «Витессе», в Арнем не переезжал, предпочитая ездить из своих городов и деревень», – сказал Слуцкий.

    • Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.
    • До этого в Европе он тренировал «Витесс» и «Халл».

    Слуцкий: «Появилось внутреннее большое желание вернуться в Россию. «Рубин» сделал очень интересное предложение»

    Источник: Meduza

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2020 12:16
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: -9

      daqo23 13 января 2020, 15:47

      Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 13 января 2020, 15:26

      А нас Россиян постепенно загоняют в рабство. Сколько не хоти лучше, лучше, лучше не получится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха 13 января 2020, 14:32

      Надо менять совковый и уголовный менталитет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +463

      Vratarь > Из Твери Леха 13 января 2020, 18:22

      На что менять-то? Шило на мыло? Где лежит новый-то, а? Кто его видал хоть раз?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1477

      elessar arnor 13 января 2020, 13:13

      притворить подобное в РФ займет ни один десяток лет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11