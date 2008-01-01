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    Слуцкий: «Появилось внутреннее большое желание вернуться в Россию. «Рубин» сделал очень интересное предложение»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему решил вернуться в РПЛ.

    «Всему свое время. Был посыл, желание поработать в Европе. Но там, как и в любой стране, есть свои плюсы и минусы. И теперь появилось внутреннее большое желание вернуться.

    «Рубин» сделал очень интересное предложение. «Рубин» — одна из самых недооцененных команд России. Отличные традиции, богатая история, хорошая команда. Но последние годы что-то складывалось не так. Нужно это исправлять», – сказал Слуцкий в эфире «Ак Барс ТВ».

    • Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.
    • Контракт специалиста с казанским клубом рассчитан до 2024 года.
    • «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков после 19-ти туров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1284

      Boeung777 4 минуты назад

      Зря!!!

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      Рейтинг: +6536

      mihail200606 2 часа назад

      А я думаю ещё и вопрос в том, что в Европе не было интересных предложений.. В халле и витессе результаты то средние были.. Но на самом деле опыт, я думаю, для слуцкого неплохой..

      2
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      Рейтинг: +1151

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Было желание попробовать свои силы в Европе. Но как пел Высоцкий:"Поскольку Ваня мы с тобой в Париже, нужны как в бане пассттжи". Что бы это понять не нужно долго ждать. Здесь в России у него есть авторитет здесь он должен быть востребован. А вот что из этого получится , это другой вопрос . одно дело под крылом Лужкова или Гинера, , другое дело в клуб с минимальным бюджетом и без влиятельных покровителей.
      Возникает вопрос , а как же в своё время Н.П.Ахалкпци , смог создать команду только из местных игроков и в течении 10 лет занимать призовые места и пол команды делегировать в сборную,? Как смог К.И.Бесков взять команду в пердиве и сделать команду -легенду. Как смог Владимир Емец взять в пердиве Днепр и довести команду до пьедестала. Почему сегодня все тренеры берут готовых дорогих игроков и только потом уже добиваются успеха?

      3
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      Рейтинг: +238

      Semenycch 3 часа назад

      Именно работа в Рубине будет для этого тренера проверкой на вшивость. В смысле - в ЦСКА от опирался на мощную защиту и скудную оборонительную тактику, в сборной и в Нидерландах ничего не добился. Сможет ли он проявить его тренерские таланты в Рубине, если конечно эти таланты присутствуют?

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      Рейтинг: +1802

      general.lizyukov > Semenycch 3 часа назад

      Чего он мог добиться в сборной, куда его позвали временно, при этом ещё и совмещая работы? Банально сил не хватило.
      А в Нидерландах он сразу должен был чемпионат выиграть, с командой ниже среднего? Ты ещё забыл ему в вину вменить Халл Сити, с которым он АПЛ не выиграл.

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