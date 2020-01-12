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  • Слуцкий: «Появилось внутреннее большое желание вернуться в Россию. «Рубин» сделал очень интересное предложение»

Слуцкий: «Появилось внутреннее большое желание вернуться в Россию. «Рубин» сделал очень интересное предложение»

12 января 2020, 11:41
4

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему решил вернуться в РПЛ.

«Всему свое время. Был посыл, желание поработать в Европе. Но там, как и в любой стране, есть свои плюсы и минусы. И теперь появилось внутреннее большое желание вернуться.

«Рубин» сделал очень интересное предложение. «Рубин» — одна из самых недооцененных команд России. Отличные традиции, богатая история, хорошая команда. Но последние годы что-то складывалось не так. Нужно это исправлять», – сказал Слуцкий в эфире «Ак Барс ТВ».

  • Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.
  • Контракт специалиста с казанским клубом рассчитан до 2024 года.
  • «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков после 19-ти туров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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Кузьмич на трибуне
1578821643
Было желание попробовать свои силы в Европе. Но как пел Высоцкий:"Поскольку Ваня мы с тобой в Париже, нужны как в бане пассттжи". Что бы это понять не нужно долго ждать. Здесь в России у него есть авторитет здесь он должен быть востребован. А вот что из этого получится , это другой вопрос . одно дело под крылом Лужкова или Гинера, , другое дело в клуб с минимальным бюджетом и без влиятельных покровителей. Возникает вопрос , а как же в своё время Н.П.Ахалкпци , смог создать команду только из местных игроков и в течении 10 лет занимать призовые места и пол команды делегировать в сборную,? Как смог К.И.Бесков взять команду в пердиве и сделать команду -легенду. Как смог Владимир Емец взять в пердиве Днепр и довести команду до пьедестала. Почему сегодня все тренеры берут готовых дорогих игроков и только потом уже добиваются успеха?
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mihail200606
1578822053
А я думаю ещё и вопрос в том, что в Европе не было интересных предложений.. В халле и витессе результаты то средние были.. Но на самом деле опыт, я думаю, для слуцкого неплохой..
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Boeung777
1578830710
Зря!!!
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