Слуцкий: «Появилось внутреннее большое желание вернуться в Россию. «Рубин» сделал очень интересное предложение»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему решил вернуться в РПЛ.

«Всему свое время. Был посыл, желание поработать в Европе. Но там, как и в любой стране, есть свои плюсы и минусы. И теперь появилось внутреннее большое желание вернуться.

«Рубин» сделал очень интересное предложение. «Рубин» — одна из самых недооцененных команд России. Отличные традиции, богатая история, хорошая команда. Но последние годы что-то складывалось не так. Нужно это исправлять», – сказал Слуцкий в эфире «Ак Барс ТВ».