Слуцкий: «Появилось внутреннее большое желание вернуться в Россию. «Рубин» сделал очень интересное предложение»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему решил вернуться в РПЛ.
«Всему свое время. Был посыл, желание поработать в Европе. Но там, как и в любой стране, есть свои плюсы и минусы. И теперь появилось внутреннее большое желание вернуться.
«Рубин» сделал очень интересное предложение. «Рубин» — одна из самых недооцененных команд России. Отличные традиции, богатая история, хорошая команда. Но последние годы что-то складывалось не так. Нужно это исправлять», – сказал Слуцкий в эфире «Ак Барс ТВ».
- Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.
- Контракт специалиста с казанским клубом рассчитан до 2024 года.
- «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков после 19-ти туров.
Источник: «Спорт-Экспресс»