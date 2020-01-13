Фарфан: «Планирую играть еще 2-3 года. Хочу выступать в Европе»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан заявил, что пока не собирается завершать карьеру.
«Мой контракт с «Локомотивом» действует до мая, еще будет время сесть и поговорить. Я хочу еще поиграть в Европе, хочу наслаждаться футболом в серьезных чемпионатах и хочу еще раз сыграть в Лиге чемпионов. Я обдумывал свое будущее. Планирую играть еще два или три года», – сказал Фарфан.
- Контракт Фарфана рассчитан до 30 июня 2020 года.
- Футболист травмировался в расположении сборной Перу во время Кубка Америки-2019.
- У 34-летнего форварда было выявлено повреждение хряща коленного сустава.
- 6 июля он успешно перенес операцию.
«Чемпионат»: «Локомотив» не определился с будущим Фарфана
Источник: El Comercio