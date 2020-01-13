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  • Фарфан: «Планирую играть еще 2-3 года. Хочу выступать в Европе»

Фарфан: «Планирую играть еще 2-3 года. Хочу выступать в Европе»

13 января 2020, 12:39

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан заявил, что пока не собирается завершать карьеру.

«Мой контракт с «Локомотивом» действует до мая, еще будет время сесть и поговорить. Я хочу еще поиграть в Европе, хочу наслаждаться футболом в серьезных чемпионатах и хочу еще раз сыграть в Лиге чемпионов. Я обдумывал свое будущее. Планирую играть еще два или три года», – сказал Фарфан.

  • Контракт Фарфана рассчитан до 30 июня 2020 года.
  • Футболист травмировался в расположении сборной Перу во время Кубка Америки-2019.
  • У 34-летнего форварда было выявлено повреждение хряща коленного сустава.
  • 6 июля он успешно перенес операцию.

«Чемпионат»: «Локомотив» не определился с будущим Фарфана

Источник: El Comercio
Россия. Премьер-лига Локомотив Перу Фарфан Джефферсон
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