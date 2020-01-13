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    Фарфан: «Планирую играть еще 2-3 года. Хочу выступать в Европе»

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан заявил, что пока не собирается завершать карьеру.

    «Мой контракт с «Локомотивом» действует до мая, еще будет время сесть и поговорить. Я хочу еще поиграть в Европе, хочу наслаждаться футболом в серьезных чемпионатах и хочу еще раз сыграть в Лиге чемпионов. Я обдумывал свое будущее. Планирую играть еще два или три года», – сказал Фарфан.

    • Контракт Фарфана рассчитан до 30 июня 2020 года.
    • Футболист травмировался в расположении сборной Перу во время Кубка Америки-2019.
    • У 34-летнего форварда было выявлено повреждение хряща коленного сустава.
    • 6 июля он успешно перенес операцию.

    «Чемпионат»: «Локомотив» не определился с будущим Фарфана

    Источник: El Comercio

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    13.01.2020 12:39
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