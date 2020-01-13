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  • «Читать взрослому человеку мораль неправильно»: Слуцкий ввел систему штрафов в «Рубине»

«Читать взрослому человеку мораль неправильно»: Слуцкий ввел систему штрафов в «Рубине»

13 января 2020, 06:18
6

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на первой встрече с командой объявил о введении системы штрафов.

«Я знаю, что у вас не было системы штрафов. Я ввожу систему штрафов не для того, чтобы сделать несколько богаче самого себя или футбольный клуб «Рубин». Это сделано для того, на мой взгляд, когда человек опаздывает или нарушает какие-то вещи, читать взрослому человеку мораль, что так нельзя поступать – это неправильно.

Деньги вы платите Сергею Викторовичу Козко (тренер вратарей «Рубина» – примечание «Бомбардира»). Он говорит, что они у него лучше всего сохраняются, он надежен как швейцарский сейф.

Все штрафы, которые будут собираться, идут на общекомандные нужды – тим-активити, что-то еще. Все деньги остаются внутри команды. Я говорю про штрафы, которые не касаются ваших контрактных обязательств», – сказал Слуцкий.

  • Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.
  • Контракт специалиста с казанским клубом рассчитан до 2024 года.
  • «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков после 19-ти туров.

Источник: YouTube-канал «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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vavanze
1578888030
Лёня скоро в 10 ке ФОРБС будет
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alex1951
1578894152
Похоже, Слуцкий,хоть чему научился в Европе))) Ему бы это дело запатентовать и снимать сливки..... Уверен ,другие клубы подхватят.... Послал кого то - нах.......1000000 отдай....стукнул табуреткой ....10000000 отдай....
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Владислав Vlad
1578899614
Взялся Слуцкий за Рубин.))) Глядишь и дисциплина в клубе будет лучше, чем у других. А дисциплина сейчас - главный критерий успеха.
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gor77
1578901253
Судя по всему, в "Рубине" хотят сделать новый спортивный проект. В добавок к "Ак барсу", "УНИКСу" и "Зениту". Поэтому так много разной информации из "Рубина". Продолжение чемпионата уже скоро.
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Decorhome
1578916039
Все верно. Футбольная жизнь не должна быть скучной
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