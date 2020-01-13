«Читать взрослому человеку мораль неправильно»: Слуцкий ввел систему штрафов в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на первой встрече с командой объявил о введении системы штрафов.
«Я знаю, что у вас не было системы штрафов. Я ввожу систему штрафов не для того, чтобы сделать несколько богаче самого себя или футбольный клуб «Рубин». Это сделано для того, на мой взгляд, когда человек опаздывает или нарушает какие-то вещи, читать взрослому человеку мораль, что так нельзя поступать – это неправильно.
Деньги вы платите Сергею Викторовичу Козко (тренер вратарей «Рубина» – примечание «Бомбардира»). Он говорит, что они у него лучше всего сохраняются, он надежен как швейцарский сейф.
Все штрафы, которые будут собираться, идут на общекомандные нужды – тим-активити, что-то еще. Все деньги остаются внутри команды. Я говорю про штрафы, которые не касаются ваших контрактных обязательств», – сказал Слуцкий.
- Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.
- Контракт специалиста с казанским клубом рассчитан до 2024 года.
- «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков после 19-ти туров.