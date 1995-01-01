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    Агуэро стал лучшим бомбардиром-иностранцем в истории АПЛ, обогнав Анри

    В матче 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы» форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сделал дубль. Теперь на счету аргентинца в чемпионате Англии 176 голов.

    Агуэро вышел на первое место в списке бомбардиров-иностранцев АПЛ за всю ее историю. На второе место с 175 голами переместился бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри.

    • Всего в АПЛ Агуэро провел 255 матчей, сделал 46 голевых передач.
    • Аргентинец выступает за «Сити» с 2011 года.
    • Агуэро становился чемпионом Англии четыре раза.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +233

      whitecoal 49 минут назад

      У вас в одной новости Агуэро сделал дубль, в другой - Хет-трик. Придурки, вы разберитесь у себя, ничему нельзя верить! О чём пишите! Не сайт, а сплошная деза!

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