Агуэро стал лучшим бомбардиром-иностранцем в истории АПЛ, обогнав Анри

В матче 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы» форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сделал дубль. Теперь на счету аргентинца в чемпионате Англии 176 голов.

Агуэро вышел на первое место в списке бомбардиров-иностранцев АПЛ за всю ее историю. На второе место с 175 голами переместился бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри.