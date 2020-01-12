Агуэро стал лучшим бомбардиром-иностранцем в истории АПЛ, обогнав Анри

В матче 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы» форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сделал дубль. Теперь на счету аргентинца в чемпионате Англии 176 голов.
Агуэро вышел на первое место в списке бомбардиров-иностранцев АПЛ за всю ее историю. На второе место с 175 голами переместился бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри.
- Всего в АПЛ Агуэро провел 255 матчей, сделал 46 голевых передач.
- Аргентинец выступает за «Сити» с 2011 года.
- Агуэро становился чемпионом Англии четыре раза.
Источник: Бомбардир.ру