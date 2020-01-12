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  • Тарасов: «О подписании контракта с «Рубином» речи пока нет, есть желание посмотреть мою форму»

Тарасов: «О подписании контракта с «Рубином» речи пока нет, есть желание посмотреть мою форму»

12 января 2020, 12:45

Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о потенциальном сотрудничестве с «Рубином». Игрок отправится на сбор с казанцами.

«Поступило предложение поехать на сбор. Медицинский штаб и клуб хотят посмотреть, как моя нога после долгого перерыва. О подписании контракта речи пока нет, есть желание посмотреть мою форму. Но я за себя не переживаю, потому что много тренировался. За самочувствие не переживаю, никакого дискомфорта сейчас не испытываю.

С Леонидом Слуцким только созванивались, встречи не было. Нас ждeт тяжeлая работа. Новая для меня атмосфера и команда, но многих ребят уже знаю. Так что не думаю, что будут сложности. Футбол мы все понимаем.

Лидерство доказывается через игры. Но сегодня уже был интересный момент. Мы сидели у врача, всем остался последний кабинет. Парни сказали, чтобы первым проходил самый старший и опытный. Поэтому уважение среди ребят стал ощущать сразу. А я воспитанно сидел спокойно в сторонке. Приятно, что пропустили», – цитирует Тарасова «БИЗНЕС Online».

  • Последним клубом Тарасова был «Локомотив».
  • С лета 2019 года 32-летний хавбек находится в статусе свободного агента.
  • «Рубин» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.

Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
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