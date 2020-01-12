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Тарасов прибыл на медосмотр «Рубина»

12 января 2020, 10:48
1

Полузащитник Дмитрий Тарасов прибыл на медосмотр «Рубина».

В случае успешного обследования хавбек отправится с казанской командой на сбор в Турцию.

  • Последним клубом Тарасова был «Локомотив».
  • С лета 2019 года 32-летний хавбек находится в статусе свободного агента.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Слуцкий подтвердил, что Тарасов поедет на сбор с «Рубином»

Уткин: «Тарасов может пригодиться «Рубину» только в игре от глубокой обороны. Это проливает свет на планы команды»

Журналист Карпов: «До «Рубина» у Тарасова был вариант с «Сочи», но теперь он отошел на второй план»

Источник: твиттер журналиста Владислава Флегонтова
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (1)
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BlackMurder
1578834736
Его там мож на птицеферму привезли?
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