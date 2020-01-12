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    Тарасов прибыл на медосмотр «Рубина»

    Полузащитник Дмитрий Тарасов прибыл на медосмотр «Рубина».

    В случае успешного обследования хавбек отправится с казанской командой на сбор в Турцию.

    • Последним клубом Тарасова был «Локомотив».
    • С лета 2019 года 32-летний хавбек находится в статусе свободного агента.

    Слуцкий подтвердил, что Тарасов поедет на сбор с «Рубином»

    Уткин: «Тарасов может пригодиться «Рубину» только в игре от глубокой обороны. Это проливает свет на планы команды»

    Журналист Карпов: «До «Рубина» у Тарасова был вариант с «Сочи», но теперь он отошел на второй план»

    Источник: твиттер журналиста Владислава Флегонтова

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