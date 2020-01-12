Полузащитник Дмитрий Тарасов прибыл на медосмотр «Рубина».

В случае успешного обследования хавбек отправится с казанской командой на сбор в Турцию.

Последним клубом Тарасова был «Локомотив».

С лета 2019 года 32-летний хавбек находится в статусе свободного агента.

twit text — Vladflegontoff (@vladflegontoff) January 12, 2020

Слуцкий подтвердил, что Тарасов поедет на сбор с «Рубином»

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