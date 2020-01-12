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  • Рамос: «Называть «Атлетико» нашими врагами – некрасиво. Они соперники и конкуренты «Реала»

Рамос: «Называть «Атлетико» нашими врагами – некрасиво. Они соперники и конкуренты «Реала»

12 января 2020, 11:17

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от финального матча за Суперкубок Испании с «Атлетико».

«Называть «Атлетико» нашими врагами – некрасиво. Они соперники и конкуренты «Реала», но не враги. Впрочем, я предпочитаю анализировать игру своей команды больше, чем соперника.

Мы рады, что нам удалось выйти в финал, и готовы к нему полностью. «Реал» будет сражаться до последнего за очередной трофей», – сказал Рамос.

  • Матч «Реал» – «Атлетико» состоится 12 января, начало – в 21:00 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Атлетико Рамос Серхио
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