Рамос: «Называть «Атлетико» нашими врагами – некрасиво. Они соперники и конкуренты «Реала»

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от финального матча за Суперкубок Испании с «Атлетико».

«Называть «Атлетико» нашими врагами – некрасиво. Они соперники и конкуренты «Реала», но не враги. Впрочем, я предпочитаю анализировать игру своей команды больше, чем соперника.

Мы рады, что нам удалось выйти в финал, и готовы к нему полностью. «Реал» будет сражаться до последнего за очередной трофей», – сказал Рамос.