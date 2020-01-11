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    Рамос: «Называть «Атлетико» нашими врагами – некрасиво. Они соперники и конкуренты «Реала»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от финального матча за Суперкубок Испании с «Атлетико».

    «Называть «Атлетико» нашими врагами – некрасиво. Они соперники и конкуренты «Реала», но не враги. Впрочем, я предпочитаю анализировать игру своей команды больше, чем соперника.

    Мы рады, что нам удалось выйти в финал, и готовы к нему полностью. «Реал» будет сражаться до последнего за очередной трофей», – сказал Рамос.

    • Матч «Реал» – «Атлетико» состоится 12 января, начало – в 21:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Marca

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