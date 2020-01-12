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  • Моуринью – о поражении от «Ливерпуля»: «Сопернику повезло: они могли пропустить, а Робертсона могли удалить»

Моуринью – о поражении от «Ливерпуля»: «Сопернику повезло: они могли пропустить, а Робертсона могли удалить»

12 января 2020, 00:18
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дал комментарий после матча 22-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:1). Единственный гол забил бразилец Роберто Фирмино.

«Арбитры проделали хорошую работу, но в голевой атаке помощник не увидел, что Садио Мане коснулся мяча рукой. «Ливерпулю» повезло: они могли пропустить, а Эндрю Робертсона могли удалить.

Мы, считаю, заслужили большего. Во втором тайме мы усилили давление, были более агрессивными. То, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ, я говорил несколько месяцев назад», – цитирует португальца ВВС.

  • Матч обслуживала бригада Мартина Аткинсона.
  • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 16-очковым отрывом.
  • «Тоттенхэм» занимает восьмое место.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Тоттенхэм Ливерпуль Робертсон Эндрю Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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Вомбат
1578780409
Тотнхэм здорово настроился и сыграл тактически идеально и моментов за 90 минут создал больше, чем Ливерпуль. Однако троица Сон, Алли и Ламела стоит вчетверо меньше троицы Мане, Фирмино и Салах. Соответственно и исполнительское мастерство ниже. Там где Фирмино попал, эти промазали.
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Derzkiy1
1578825546
Где то и шпорам везло, могли больше пропустить .. Жозе любит тему везения поднимать ... Шпоры хорошо сыграли , матч был хороший ! Мог бы сказать, что доволен как сыграли и все
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