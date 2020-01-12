Моуринью – о поражении от «Ливерпуля»: «Сопернику повезло: они могли пропустить, а Робертсона могли удалить»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дал комментарий после матча 22-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:1). Единственный гол забил бразилец Роберто Фирмино.

«Арбитры проделали хорошую работу, но в голевой атаке помощник не увидел, что Садио Мане коснулся мяча рукой. «Ливерпулю» повезло: они могли пропустить, а Эндрю Робертсона могли удалить.

Мы, считаю, заслужили большего. Во втором тайме мы усилили давление, были более агрессивными. То, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ, я говорил несколько месяцев назад», – цитирует португальца ВВС.