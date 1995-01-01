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    Моуринью – о поражении от «Ливерпуля»: «Сопернику повезло: они могли пропустить, а Робертсона могли удалить»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дал комментарий после матча 22-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:1). Единственный гол забил бразилец Роберто Фирмино.

    «Арбитры проделали хорошую работу, но в голевой атаке помощник не увидел, что Садио Мане коснулся мяча рукой. «Ливерпулю» повезло: они могли пропустить, а Эндрю Робертсона могли удалить.

    Мы, считаю, заслужили большего. Во втором тайме мы усилили давление, были более агрессивными. То, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ, я говорил несколько месяцев назад», – цитирует португальца ВВС.

    • Матч обслуживала бригада Мартина Аткинсона.
    • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 16-очковым отрывом.
    • «Тоттенхэм» занимает восьмое место.

    Источник: BBC

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