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    Sport24: Пилипчук возглавил «Спартак-2»

    Роман Пилипчук назначен на пост главного тренера «Спартака-2», утверждает Sport24.

    По информации источника, 52-летний специалист приступит к работе с командой 22 января на первом сборе в Турции.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9

      daqo23 37 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daqo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +1348

      neim 39 минут назад

      А скоро возможно и возглавит Спартак - 1.

      1
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      Рейтинг: +1283

      Boeung777 45 минут назад

      Да, по всей вероятности, летом сменит Тедеско.

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      Рейтинг: +4392

      серега кашин 1 час назад

      скоро станет главным и в основе

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      Рейтинг: +7003

      derrik2000 > серега кашин 1 час назад

      Если себя хорошо зарекомендует, то - ДА.
      Аналитик он КЛАССНЫЙ.
      И с игроками при Каррере были прекрасные взаимоотношения.

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      Рейтинг: +7003

      derrik2000 1 час назад

      Вот он - ШАНС!
      Роман, не упусти его!

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