Sport24: Пилипчук возглавил «Спартак-2»

Роман Пилипчук назначен на пост главного тренера «Спартака-2», утверждает Sport24.
По информации источника, 52-летний специалист приступит к работе с командой 22 января на первом сборе в Турции.
- Сегодня «Матч ТВ» сообщил, что Виктор Булатов ушел с поста тренера «Спартака-2».
- Команда по итогам 25 туров занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.
- С июня 2016-го по май 2018-го года Пилипчук был ассистентом сначала Дмитрия Аленичева, а затем Массимо Карреры.
- После ухода из московского клуба он входил в тренерский штаб «Ахмата» и возглавлял минское «Динамо».
Источник: Sport24