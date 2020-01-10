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Sport24: Пилипчук возглавил «Спартак-2»

10 января 2020, 20:35
11

Роман Пилипчук назначен на пост главного тренера «Спартака-2», утверждает Sport24.

По информации источника, 52-летний специалист приступит к работе с командой 22 января на первом сборе в Турции.

Источник: Sport24
Россия. ФНЛ Спартак-2 Пилипчук Роман
Комментарии (11)
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derrik2000
1578678601
Вот он - ШАНС! Роман, не упусти его!
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серега кашин
1578678952
скоро станет главным и в основе
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Boeung777
1578680131
Да, по всей вероятности, летом сменит Тедеско.
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daqo23
1578680572
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