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  • Магуайр избежал серьезной травмы и готов сыграть против «Норвича»

Магуайр избежал серьезной травмы и готов сыграть против «Норвича»

10 января 2020, 09:10

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр получил повреждение в матче Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (0:0).

Несмотря на предварительные прогнозы травма англичанина оказалась несерьезной.

Сообщалось, что из-за повреждения бедра Магуайр мог пропустить несколько месяцев.

Уже в ближайшем матче против «Норвича» защитник «МЮ» может выйти на поле.

  • Гарри Магуайр перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» в августе 2019 года за 94 миллионов евро.
  • В текущем сезоне АПЛ защитник сыграл за команду в 21 матче.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри
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