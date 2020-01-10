Магуайр избежал серьезной травмы и готов сыграть против «Норвича»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр получил повреждение в матче Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (0:0).

Несмотря на предварительные прогнозы травма англичанина оказалась несерьезной.

Сообщалось, что из-за повреждения бедра Магуайр мог пропустить несколько месяцев.

Уже в ближайшем матче против «Норвича» защитник «МЮ» может выйти на поле.