Магуайр избежал серьезной травмы и готов сыграть против «Норвича»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр получил повреждение в матче Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (0:0).
Несмотря на предварительные прогнозы травма англичанина оказалась несерьезной.
Сообщалось, что из-за повреждения бедра Магуайр мог пропустить несколько месяцев.
Уже в ближайшем матче против «Норвича» защитник «МЮ» может выйти на поле.
- Гарри Магуайр перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» в августе 2019 года за 94 миллионов евро.
- В текущем сезоне АПЛ защитник сыграл за команду в 21 матче.
Источник: The Sun