Агент Шкурина объяснил переход игрока в «Динамо-Брест» и последующую продажу в ЦСКА спустя несколько часов

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, объяснил переход игрока в «Динамо-Брест» и последующую продажу в московский клуб спустя несколько часов.

«ЦСКА вышел на нас только в декабре. И решение было принято очень быстро и с нашей стороны, и со стороны его уже нового клуба, «Динамо» из Бреста. На тот момент, когда ЦСКА предложил Шкурину контракт, мы уже де-факто были как раз в «Динамо», а не в том, в котором играли прошлый сезон («Энергетик-БГУ»).

Но при этом с «Динамо» у нас была договоренность, причем давно, что если поступает хорошее предложение из достойного солидного клуба, то никто препятствовать не будет. В условный чемпионат Саудовской Аравии или Китая мы бы не поехали.

Дальше мы быстро договорились об условиях контракта, а клубы решили трансферные дела. И как только в Белоруссии открыли трансферное окно, о переходе было объявлено официально. На первый сбор игрок уже поедет с ЦСКА», – отметил Исаев.

В четверг Шкурин официально подписал контракт с брестским «Динамо». Источники «Прессбола» утверждали, что за новый клуб Шкурин не сыграет и сразу перейдет в ЦСКА.

В сезоне-2019 Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ». Форвард забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

ЦСКА объявил о трансфере Шкурина

Transfermarkt: Шкурин перешел из «Динамо-Брест» в ЦСКА за 500 тысяч