Transfermarkt: Шкурин перешел из «Динамо-Брест» в ЦСКА за 500 тысяч

Стала известна сумма трансфера нападающего брестского «Динамо» Ильи Шкурина в ЦСКА.

По данным Transfermarkt, 8 января Шкурин перешел из «Энергетика-БГУ» в «Динамо-Брест», сумма трансфера не разглашается. 9 января ЦСКА оформил переход белорусского форварда за 500 тысяч евро.

В сезоне-2019 Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ». Форвард забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

ЦСКА объявил о трансфере Шкурина



