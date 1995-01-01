Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Transfermarkt: Шкурин перешел из «Динамо-Брест» в ЦСКА за 500 тысяч

    Стала известна сумма трансфера нападающего брестского «Динамо» Ильи Шкурина в ЦСКА.

    По данным Transfermarkt, 8 января Шкурин перешел из «Энергетика-БГУ» в «Динамо-Брест», сумма трансфера не разглашается. 9 января ЦСКА оформил переход белорусского форварда за 500 тысяч евро.

    • В сезоне-2019 Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ». Форвард забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

    ЦСКА объявил о трансфере Шкурина


    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:31
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +248

      elessar arnor 43 минуты назад

      мои городские власти выделили больше бабла на косметический ремонт бассейна

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9089

      DeStar > elessar arnor 38 минут назад

      да, с точки зрения денег этот трансфер провальным вряд ли будет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +84

      izy > elessar arnor 3 минуты назад

      А ведь интересно,:"Мои(читай твои)городские власти выделили больше бабла на косметический ремонт бассейна .Ты был в этом бассеине?Как там?И для тебя,в том числе,старались.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80579
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75064
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru