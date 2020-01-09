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    ЦСКА объявил о трансфере Шкурина

    Белорусский форвард Илья Шкурин стал игроком московского ЦСКА.

    «Армейский клуб подписал контракт на 4,5 года с белорусским нападающим Ильей Шкуриным. Ранее Илья успешно прошел медобследование. Добро пожаловать в ПФК ЦСКА!» – сообщается на сайте армейцев.

    • В четверг Шкурин официально подписал контракт с брестским «Динамо». Источники «Прессбола» утверждали, что за новый клуб Шкурин не сыграет и сразу перейдет в ЦСКА.
    • В сезоне-2019 Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ». Форвард забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

    Никто не понимает, почему Шкурин переходит в ЦСКА через «Динамо» Б. Подписал контракт, но за клуб не сыграет

    text

    Публикация от text (@pfc_cska)

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 17:27
    Комментарии9
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      Рейтинг: +128

      Авек плезир 48 секунд назад

      Перешёл по схеме Лешки Сутормина

      0
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      Рейтинг: +36577

      portero 1 минуту назад

      Давай занимай место в основе, покажи нашим молодым как надо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Бомбардиръ 4 минуты назад

      Ещё бы одного напа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      Борис23 10 минут назад

      Армейцы уверенно держат курс на молодёжь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      elessar arnor 25 минут назад

      у такумы теперь на скамейке будет нешуточная борьба за лишний пледик

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9003

      KLIM777 41 минуту назад

      Интересно посмотреть будет. С такой статистикой можно стать вторым Корниленко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1274

      PNZ1985 42 минуты назад

      Импортозамещение в деле)) Паспортист уэлком!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      bratskij 42 минуты назад

      Отличная новость. Удачи парню и нашему клубу !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      giluxa1963 43 минуты назад

      сложный трансфер потому подозрительный

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