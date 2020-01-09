ЦСКА объявил о трансфере Шкурина

Белорусский форвард Илья Шкурин стал игроком московского ЦСКА.

«Армейский клуб подписал контракт на 4,5 года с белорусским нападающим Ильей Шкуриным. Ранее Илья успешно прошел медобследование. Добро пожаловать в ПФК ЦСКА!» – сообщается на сайте армейцев.

В четверг Шкурин официально подписал контракт с брестским «Динамо». Источники «Прессбола» утверждали, что за новый клуб Шкурин не сыграет и сразу перейдет в ЦСКА.

В сезоне-2019 Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ». Форвард забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

Никто не понимает, почему Шкурин переходит в ЦСКА через «Динамо» Б. Подписал контракт, но за клуб не сыграет