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ЦСКА объявил о трансфере Шкурина

9 января 2020, 17:27
14

Белорусский форвард Илья Шкурин стал игроком московского ЦСКА.

«Армейский клуб подписал контракт на 4,5 года с белорусским нападающим Ильей Шкуриным. Ранее Илья успешно прошел медобследование. Добро пожаловать в ПФК ЦСКА!» – сообщается на сайте армейцев.

  • В четверг Шкурин официально подписал контракт с брестским «Динамо». Источники «Прессбола» утверждали, что за новый клуб Шкурин не сыграет и сразу перейдет в ЦСКА.
  • В сезоне-2019 Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ». Форвард забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

Никто не понимает, почему Шкурин переходит в ЦСКА через «Динамо» Б. Подписал контракт, но за клуб не сыграет

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Публикация от text (@pfc_cska)

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Динамо-Брест Шкурин Илья
Комментарии (14)
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giluxa1963
1578580746
сложный трансфер потому подозрительный
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portero
1578583266
Давай занимай место в основе, покажи нашим молодым как надо...
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Авек плезир
1578583308
Перешёл по схеме Лешки Сутормина
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Garrincha58
1578583958
ну и нахрен нам лимит если белоруссы сейчас заполнят весь наш чемпионат и где смысл в том чтобы расти нашей молодёжи
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ruslanzap
1578584889
Удачи и голов
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Lester84
1578585811
Как альтернатива Нисимуре - неплохо. Но хотелось бы еще кого-то посерьезнее
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Derzkiy1
1578587516
Хз зачем такие приобретения , в школе уверен таких полно
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DeStar
1578587767
Возможно, у него были некие договоренности с брестом, вот и перешел, может ему бабок подкинули налом до перехода, чтобы он выбрал брест, а по итогу бресту поступило более выгодное или удобное предложение, вот и перепродали.. хз.
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sergeevnikitabak
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