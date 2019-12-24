«Прессбол»: Шкурин перешел в «Динамо-Брест», но уже оформлен последующий трансфер форварда в ЦСКА

Нападающий белорусского «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин на прошлой неделе перешел в «Динамо-Брест», в стан чемпиона страны, пишет «Прессбол». Однако фактически в команде из Бреста футболист не окажется.

Источник пишет, что уже оформлен переход Шкурина из «Динамо» в ЦСКА. Шкурин будет работать с московской командой на первом январском сборе.