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    «Прессбол»: Шкурин перешел в «Динамо-Брест», но уже оформлен последующий трансфер форварда в ЦСКА

    Нападающий белорусского «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин на прошлой неделе перешел в «Динамо-Брест», в стан чемпиона страны, пишет «Прессбол». Однако фактически в команде из Бреста футболист не окажется.

    Источник пишет, что уже оформлен переход Шкурина из «Динамо» в ЦСКА. Шкурин будет работать с московской командой на первом январском сборе.

    • Ранее Sport24 сообщал, что Шкурин стал игроком ЦСКА.
    • Интерес к 20-летнему нападающему также проявляли «Спартак», «Динамо», «Ростов» и «Рубин».
    • В сезоне-2019 Шкурин забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

    Источник: «Прессбол»

    Белорусское издание о спорте, основанное в 1991 году. Аудитория в твиттере - более шести тысяч подписчиков.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4643

      paracetamol 32 минуты назад

      Прессбол - П-бол. Хорошо рифмуется.

      0
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      Рейтинг: +594

      sined1951 37 минут назад

      распил идет!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4030

      Viper for CSKA 1 час назад

      Вот и мутные схемы подъехали. Я так понимаю, это первое следствие прихода гос денег в клуб. Не уберёг Господь армейцев от этого проклятия.

      3
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      Рейтинг: +8961

      KLIM777 > Viper for CSKA 37 минут назад

      потонул ЦСКА с таким управленцем, который уже начал покупать игроков за ящик бананов.

      1
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      Рейтинг: +15229

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      У них с Суторминым агент Остап Бендер что-ли?..

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