Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Прессбол»: Шкурин перешел в «Динамо-Брест», но уже оформлен последующий трансфер форварда в ЦСКА

«Прессбол»: Шкурин перешел в «Динамо-Брест», но уже оформлен последующий трансфер форварда в ЦСКА

24 декабря 2019, 20:55
16

Нападающий белорусского «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин на прошлой неделе перешел в «Динамо-Брест», в стан чемпиона страны, пишет «Прессбол». Однако фактически в команде из Бреста футболист не окажется.

Источник пишет, что уже оформлен переход Шкурина из «Динамо» в ЦСКА. Шкурин будет работать с московской командой на первом январском сборе.

  • Ранее Sport24 сообщал, что Шкурин стал игроком ЦСКА.
  • Интерес к 20-летнему нападающему также проявляли «Спартак», «Динамо», «Ростов» и «Рубин».
  • В сезоне-2019 Шкурин забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

Источник: «Прессбол»

Белорусское издание о спорте, основанное в 1991 году. Аудитория в твиттере - более шести тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Динамо-Брест ЦСКА
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1577210541
У них с Суторминым агент Остап Бендер что-ли?..
Ответить
Viper for CSKA
1577210861
Вот и мутные схемы подъехали. Я так понимаю, это первое следствие прихода гос денег в клуб. Не уберёг Господь армейцев от этого проклятия.
Ответить
paracetamol
1577213023
Прессбол - П-бол. Хорошо рифмуется.
Ответить
серега кашин
1577215255
решили пару лямов гос. денек себе урвать
Ответить
Artemka444
1577216053
посмотрим оф.информацию а так схема мутная очень
Ответить
Lester84
1577218636
За 50 тысяч к нам перейдет?)))
Ответить
Armani nn
1577233173
Вот это это поворот)))и главный вопрос в «куда»!?
Ответить
zritelx
1577247158
Данная схема придумана давно, Газпром через Зенит ее применил при переходе Сутормина - так-же по этапам, другие решили нам то-же можно.
Ответить
dredan
1577248886
Раньше же был запрет на несколько переходов игрока в одно трансферное окно
Ответить
portero
1577271404
два варианта , чтоб финансовый ФП не попасть или попилить чуток.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+