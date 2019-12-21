ЦСКА может купить лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии. Им интересуются «Спартак» и «Рубин»

Форвард «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин может переехать в Москву.

По информации «Прессбола», Шкурин близок к переходу в ЦСКА. Интерес к 20-летнему нападающему проявляют и другие российские клубы – «Спартак», «Динамо», «Ростов» и «Рубин».

В сезоне-2019 Шкурин забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

«Спартак» интересуется форвардом «Энергетика-БГУ» Шкуриным



