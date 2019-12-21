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  • ЦСКА может купить лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии. Им интересуются «Спартак» и «Рубин»

ЦСКА может купить лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии. Им интересуются «Спартак» и «Рубин»

21 декабря 2019, 12:24
12

Форвард «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин может переехать в Москву.

По информации «Прессбола», Шкурин близок к переходу в ЦСКА. Интерес к 20-летнему нападающему проявляют и другие российские клубы – «Спартак», «Динамо», «Ростов» и «Рубин».

  • В сезоне-2019 Шкурин забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.
  • Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

«Спартак» интересуется форвардом «Энергетика-БГУ» Шкуриным


Источник: «Прессбол»

Белорусская спортивная газета, основанная в 1991 году. Аудитория в твиттере - более шести тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига СКА-1938 ЦСКА Спартак Рубин
Комментарии (12)
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латунный
1576922429
ростов
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Decorhome
1576926965
Значит посмотрим на Шкурина в ближайшее время
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alexfilatov
1576930173
Динамо был бы кстати...вместо Панченко, которому сейчас место в команде бьющейся за выживание...
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vka1970
1576931217
Главное чтоб в коня корм.
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Lester84
1576933265
Я думаю тут в пользу ЦСКА зарешает протекция со стороны Гончаренко и Ермаковича
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ВетеR
1576958449
бомбардир,нет Белоруссии, страна называется Беларусь
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zigbert
1577101238
Если игрок стоящий Гончаренко его не упустит.
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