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    ЦСКА может купить лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии. Им интересуются «Спартак» и «Рубин»

    Форвард «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин может переехать в Москву.

    По информации «Прессбола», Шкурин близок к переходу в ЦСКА. Интерес к 20-летнему нападающему проявляют и другие российские клубы – «Спартак», «Динамо», «Ростов» и «Рубин».

    • В сезоне-2019 Шкурин забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.
    • Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

    «Спартак» интересуется форвардом «Энергетика-БГУ» Шкуриным


    Источник: «Прессбол»

    Белорусская спортивная газета, основанная в 1991 году. Аудитория в твиттере - более шести тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 12:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1383

      Decorhome 8 минут назад

      Значит посмотрим на Шкурина в ближайшее время

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1133

      латунный 1 час назад

      ростов

      0
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