ЦСКА может купить лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии. Им интересуются «Спартак» и «Рубин»

Форвард «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин может переехать в Москву.
По информации «Прессбола», Шкурин близок к переходу в ЦСКА. Интерес к 20-летнему нападающему проявляют и другие российские клубы – «Спартак», «Динамо», «Ростов» и «Рубин».
- В сезоне-2019 Шкурин забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.
- Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.
«Спартак» интересуется форвардом «Энергетика-БГУ» Шкуриным
Источник: «Прессбол»
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