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  • «Спартак» интересуется форвардом «Энергетика-БГУ» Шкуриным

«Спартак» интересуется форвардом «Энергетика-БГУ» Шкуриным

29 октября 2019, 00:06
10

Нападающий минского «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин привлек к себе внимание «Спартака», информирует «Прессбол». На футболиста также претендует «Динамо» (Минск).

Форварду 20 лет. Шкурин привлекается в молодежную сборную Белоруссии, но не отметился за нее результативными действиями.

  • В текущем сезоне чемпионата Белоруссии форвард провел 23 матча, забил 17 голов.
  • «Энергетик-БГУ» в таблице идет на 14 месте.
  • «Спартак» в чемпионате России занимает седьмое место.

Источник: «Прессбол»

Белорусская спортивная газета, основанная в 1991 году. Аудитория в твиттере - более шести тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига СКА-1938 Спартак
Комментарии (10)
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za logiku
1572297125
Аааааааа!!!!! Тедеско следил за этим футболистом наверняка 5лет и вот настал момент!!!!
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paracetamol
1572298745
Гони 15 евролямов и забирай.
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Диктор
1572319931
Что то статистика увы не привлекает.
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piligrim1986
1572322677
был когда-то, помнится, василюк...
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yurdin
1572349117
Какими-то не теми энергетиками они интересуются. Есть вот Ред Булловский энергетик,так он парочку на той неделе зениту отгрузил. Может на него обратить внимание?;-)
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vka1970
1572349756
Кроме как в Пресболе такой инфы не видел. Похоже на бред.
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ramos6548
1572433167
Пока все покупки к этому сезону приходятся в прок... может и этот будет полезна если Цорн действительно купит
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