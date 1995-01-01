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    «Спартак» интересуется форвардом «Энергетика-БГУ» Шкуриным

    Нападающий минского «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин привлек к себе внимание «Спартака», информирует «Прессбол». На футболиста также претендует «Динамо» (Минск).

    Форварду 20 лет. Шкурин привлекается в молодежную сборную Белоруссии, но не отметился за нее результативными действиями.

    • В текущем сезоне чемпионата Белоруссии форвард провел 23 матча, забил 17 голов.
    • «Энергетик-БГУ» в таблице идет на 14 месте.
    • «Спартак» в чемпионате России занимает седьмое место.

    Источник: «Прессбол»

    Белорусская спортивная газета, основанная в 1991 году. Аудитория в твиттере - более шести тысяч подписчиков.

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +9330

      vka1970 9 минут назад

      Кроме как в Пресболе такой инфы не видел.
      Похоже на бред.

      0
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      Рейтинг: +537

      yurdin 19 минут назад

      Какими-то не теми энергетиками они интересуются. Есть вот Ред Булловский энергетик,так он парочку на той неделе зениту отгрузил. Может на него обратить внимание?;-)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1500

      Alekxei Z. 4 часа назад

      КонечноСпартак его возьмёт, надо усиливаться. Ну куда нам без энергетика ???

      1
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      Рейтинг: -21968

      пьяныйхоровод 7 часов назад

      А Жабу за 12 лямов уже не хочет ?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6200

      piligrim1986 7 часов назад

      был когда-то, помнится, василюк...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8697

      Диктор 8 часов назад

      Что то статистика увы не привлекает.

      1
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      Рейтинг: +72

      dredan > Диктор 6 часов назад

      23 матча и 17 голов ,чем плоха такая статистика?)

      2
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      Рейтинг: +3913

      paracetamol 14 часов назад

      Гони 15 евролямов и забирай.

      0
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      Рейтинг: +357

      alarm 14 часов назад

      после прочтения этой новости стало нестерпимо стыдно за хряков!

      -3
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      Рейтинг: +516

      Иван Петров 1986 > alarm 28 минут назад

      А за бомжей не стыдно, которые собирают все что шевелится.

      1
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      Рейтинг: +6277

      derrik2000 > alarm 28 минут назад

      Я аж даже сквозь монитор вижу, как ты покраснел от стыда. ))))))))

      1
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      Рейтинг: +204

      za logiku 14 часов назад

      Аааааааа!!!!! Тедеско следил за этим футболистом наверняка 5лет и вот настал момент!!!!

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