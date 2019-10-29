«Спартак» интересуется форвардом «Энергетика-БГУ» Шкуриным

Нападающий минского «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин привлек к себе внимание «Спартака», информирует «Прессбол». На футболиста также претендует «Динамо» (Минск).

Форварду 20 лет. Шкурин привлекается в молодежную сборную Белоруссии, но не отметился за нее результативными действиями.