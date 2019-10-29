«Спартак» интересуется форвардом «Энергетика-БГУ» Шкуриным

Нападающий минского «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин привлек к себе внимание «Спартака», информирует «Прессбол». На футболиста также претендует «Динамо» (Минск).
Форварду 20 лет. Шкурин привлекается в молодежную сборную Белоруссии, но не отметился за нее результативными действиями.
- В текущем сезоне чемпионата Белоруссии форвард провел 23 матча, забил 17 голов.
- «Энергетик-БГУ» в таблице идет на 14 месте.
- «Спартак» в чемпионате России занимает седьмое место.
Источник: «Прессбол»
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