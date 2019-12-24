Tribuna.com: Шкурин подписал контракт с брестским «Динамо». Сообщалось, что форвард перешел в ЦСКА

По информации Tribuna.com, форвард «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин стал игроком брестского «Динамо».
Подписание контракта произошло на прошлой неделе. Перед этим Шкурин расторг контракт с «Энергетиком-БГУ», который действовал до февраля 2020 года. Нападающий перешел в «Динамо» в статусе свободного агента.
Агент футболиста Валерий Исаев и пресс-служба «Динамо» отказались комментировать ситуацию.
- Ранее Sport24 сообщал, что Шкурин стал игроком ЦСКА.
- Интерес к 20-летнему нападающему также проявляли «Спартак», «Динамо», «Ростов» и «Рубин».
- В сезоне-2019 Шкурин забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.
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