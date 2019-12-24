Tribuna.com: Шкурин подписал контракт с брестским «Динамо». Сообщалось, что форвард перешел в ЦСКА

По информации Tribuna.com, форвард «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин стал игроком брестского «Динамо».

Подписание контракта произошло на прошлой неделе. Перед этим Шкурин расторг контракт с «Энергетиком-БГУ», который действовал до февраля 2020 года. Нападающий перешел в «Динамо» в статусе свободного агента.

Агент футболиста Валерий Исаев и пресс-служба «Динамо» отказались комментировать ситуацию.