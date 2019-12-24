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  • Tribuna.com: Шкурин подписал контракт с брестским «Динамо». Сообщалось, что форвард перешел в ЦСКА

Tribuna.com: Шкурин подписал контракт с брестским «Динамо». Сообщалось, что форвард перешел в ЦСКА

24 декабря 2019, 18:13
5

По информации Tribuna.com, форвард «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин стал игроком брестского «Динамо».

Подписание контракта произошло на прошлой неделе. Перед этим Шкурин расторг контракт с «Энергетиком-БГУ», который действовал до февраля 2020 года. Нападающий перешел в «Динамо» в статусе свободного агента.

Агент футболиста Валерий Исаев и пресс-служба «Динамо» отказались комментировать ситуацию.

  • Ранее Sport24 сообщал, что Шкурин стал игроком ЦСКА.
  • Интерес к 20-летнему нападающему также проявляли «Спартак», «Динамо», «Ростов» и «Рубин».
  • В сезоне-2019 Шкурин забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

Источник: By.tribuna.com
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Динамо-Брест СКА-1938
Комментарии (5)
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Makaweli
1577202041
Что вы там херней занимаетесь? Пиарите нам этого не понятного типа!
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серега кашин
1577202925
агент решил денег на нем срубить
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ALEX ML
1577209167
Утку под кровать
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