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    Tribuna.com: Шкурин подписал контракт с брестским «Динамо». Сообщалось, что форвард перешел в ЦСКА

    По информации Tribuna.com, форвард «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин стал игроком брестского «Динамо».

    Подписание контракта произошло на прошлой неделе. Перед этим Шкурин расторг контракт с «Энергетиком-БГУ», который действовал до февраля 2020 года. Нападающий перешел в «Динамо» в статусе свободного агента.

    Агент футболиста Валерий Исаев и пресс-служба «Динамо» отказались комментировать ситуацию.

    • Ранее Sport24 сообщал, что Шкурин стал игроком ЦСКА.
    • Интерес к 20-летнему нападающему также проявляли «Спартак», «Динамо», «Ростов» и «Рубин».
    • В сезоне-2019 Шкурин забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

    Источник: By.tribuna.com

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4348

      серега кашин 2 минуты назад

      агент решил денег на нем срубить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +537

      Makaweli 16 минут назад

      Что вы там херней занимаетесь? Пиарите нам этого не понятного типа!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4348

      серега кашин > Makaweli 2 минуты назад

      типа которого никто не знает и никому не нужен

      0
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