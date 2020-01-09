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Шкурин перешел в брестское «Динамо». Игрока может выкупить ЦСКА

9 января 2020, 09:19

«Энергетик-БГУ» объявил о переходе форварда Ильи Шкурина в брестское «Динамо».

Детали сделки и условия личного контракта 20-летнего футболиста не разглашаются.

Ранее «Прессбол» сообщал, что уже оформлен последующий трансфер белорусского нападающего в ЦСКА.

Ожидается, что игрок будет работать с московской командой на первом январском сборе.

В сезоне-2019 Шкурин забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

Источник: Официальный сайт «Энергетика-БГУ»
Белоруссия. Высшая лига СКА-1938 Динамо-Брест ЦСКА
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