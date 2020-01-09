Шкурин перешел в брестское «Динамо». Игрока может выкупить ЦСКА

«Энергетик-БГУ» объявил о переходе форварда Ильи Шкурина в брестское «Динамо».
Детали сделки и условия личного контракта 20-летнего футболиста не разглашаются.
Ранее «Прессбол» сообщал, что уже оформлен последующий трансфер белорусского нападающего в ЦСКА.
Ожидается, что игрок будет работать с московской командой на первом январском сборе.
В сезоне-2019 Шкурин забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.
Источник: Официальный сайт «Энергетика-БГУ»