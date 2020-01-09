Бабаев – о переходе Шкурина в ЦСКА: «Хороший трансфер по соотношению цены и качества»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал трансфер нападающего «Энергетик-БГУ» Ильи Шкурина в московский клуб.

«Хороший трансфер по соотношению цены и качества, — заметил Бабаев. Как нам известно, ЦСКА не единственный российский клуб, который делал предложение по этому футболисту.

Насколько Илья усилит нашу команду, покажет время, но в 20 лет стать лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии уже неплохое достижение. Надеемся, что Шкурин приложит все усилия, чтобы повторить этот результат уже в российском чемпионате, благо в ЦСКА дорога молодым всегда открыта», – сказал Бабаев.

В четверг Шкурин официально подписал контракт с брестским «Динамо». Источники «Прессбола» утверждали, что за новый клуб Шкурин не сыграет и сразу перейдет в ЦСКА.

В сезоне-2019 Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ». Форвард забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

ЦСКА объявил о трансфере Шкурина

Transfermarkt: Шкурин перешел из «Динамо-Брест» в ЦСКА за 500 тысяч