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  • Бабаев – о переходе Шкурина в ЦСКА: «Хороший трансфер по соотношению цены и качества»

Бабаев – о переходе Шкурина в ЦСКА: «Хороший трансфер по соотношению цены и качества»

9 января 2020, 19:31
6

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал трансфер нападающего «Энергетик-БГУ» Ильи Шкурина в московский клуб.

«Хороший трансфер по соотношению цены и качества, — заметил Бабаев. Как нам известно, ЦСКА не единственный российский клуб, который делал предложение по этому футболисту.

Насколько Илья усилит нашу команду, покажет время, но в 20 лет стать лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии уже неплохое достижение. Надеемся, что Шкурин приложит все усилия, чтобы повторить этот результат уже в российском чемпионате, благо в ЦСКА дорога молодым всегда открыта», – сказал Бабаев.

  • В четверг Шкурин официально подписал контракт с брестским «Динамо». Источники «Прессбола» утверждали, что за новый клуб Шкурин не сыграет и сразу перейдет в ЦСКА.
  • В сезоне-2019 Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ». Форвард забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

ЦСКА объявил о трансфере Шкурина

Transfermarkt: Шкурин перешел из «Динамо-Брест» в ЦСКА за 500 тысяч

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА СКА-1938 Шкурин Илья Бабаев Роман
Комментарии (6)
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НИКиколай
1578592638
Это называется ....мы купим зимой отличного нападающего....
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portero
1578595740
в плане дешевых покупок у ЦСКА хорошо получается, обычно...
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Lester84
1578600386
Про Гогуа тоже говорили что-то похожее
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Garrincha58
1578604224
с учётом лимита да так как белорусы легами не считаются вот вам и дорога своим молодым игрокам
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vladimir-7
1578635851
Ну вот, теперь Чалова можно продавать и покупать второго нападающего к Шкурину
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