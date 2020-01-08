Сарри: «Роналду больше не испытывает проблем с коленом. Наконец-то я вижу, что он счастлив»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал об улучшении состояния форварда Криштиану Роналду.

«Роналду больше не испытывает проблем с коленом и теперь извлекает пользу из своего прекрасного физического и психологического состояния. Наконец-то я вижу, что он счастлив, потому что его колено в порядке. Сейчас он может показывать свой лучший футбол», – сказал Сарри.

Роналду забил восемь голов в пяти последних матчах Серии А.

Роналду: «Месяц меня беспокоило колено, но сейчас боли почти нет»



