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  • Сарри: «Роналду больше не испытывает проблем с коленом. Наконец-то я вижу, что он счастлив»

Сарри: «Роналду больше не испытывает проблем с коленом. Наконец-то я вижу, что он счастлив»

8 января 2020, 12:29

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал об улучшении состояния форварда Криштиану Роналду.

«Роналду больше не испытывает проблем с коленом и теперь извлекает пользу из своего прекрасного физического и психологического состояния. Наконец-то я вижу, что он счастлив, потому что его колено в порядке. Сейчас он может показывать свой лучший футбол», – сказал Сарри.

  • Роналду забил восемь голов в пяти последних матчах Серии А.

Роналду: «Месяц меня беспокоило колено, но сейчас боли почти нет»


Источник: A Bola
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Сарри Маурицио
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