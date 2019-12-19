Роналду: «Месяц меня беспокоило колено, но сейчас боли почти нет»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы над «Сампдорией» (2:1) рассказал о том, как на него влияют проблемы со здоровьем.

«Сложный матч. «Сампдория» играла в качественный футбол. У нас был правильный настрой. Счастлив, что помог клубу набрать три очка и у меня вышел хороший гол.

Почти месяц меня беспокоило колено, но сейчас боли почти нет. Чувствую себя хорошо. Я хочу помочь «Ювентусу» выигрывать матчи и титулы», – поделился португалец.

Роналду забивает в пяти играх подряд.

Всего на счету футболиста 12 голов в сезоне-2019/20.

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