Роналду выложил фото, на котором сравнил себя с Джорданом

Роналду слишком успешный парень,завистников много, и потому голосуют не за
Месси а против Роналду
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил фото со своим голом в матче против «Сампдории» (2:1).
«CR7 AIR JORDAN!» – подписал фото Роналду, сравнив себя с баскетболистом Майклом Джорданом.
- Португалец забил гол в прыжке вверх на 71 сантиметр.
- Во время удара по мячу португалец находился на высоте 256 сантиметров над полем.
- В этом сезоне чемпионата Италии Роналду принял участие в 14 матчах, в которых забил 10 мячей и сделал один голевой пас.