Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Роналду выложил фото, на котором сравнил себя с Джорданом

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил фото со своим голом в матче против «Сампдории» (2:1).

    «CR7 AIR JORDAN!» – подписал фото Роналду, сравнив себя с баскетболистом Майклом Джорданом.

    • Португалец забил гол в прыжке вверх на 71 сантиметр.
    • Во время удара по мячу португалец находился на высоте 256 сантиметров над полем.
    • В этом сезоне чемпионата Италии Роналду принял участие в 14 матчах, в которых забил 10 мячей и сделал один голевой пас.

    text

    Публикация от text (@cristiano)

    Источник: Инстаграм Криштиану Роналду

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:45
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +788

      petr69 47 минут назад

      Роналду слишком успешный парень,завистников много, и потому голосуют не за
      Месси а против Роналду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3452

      RotBerg 1 час назад

      Месси тоже так может... если скинуть с самолета)

      9
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74857
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru