Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ткачев: «В «Арсенале» дисциплина при Кононове была идеально выстроена, он мог выгнать с тренировки за эмоции»

Ткачев: «В «Арсенале» дисциплина при Кононове была идеально выстроена, он мог выгнать с тренировки за эмоции»

8 января 2020, 11:44
3

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев рассказал о совместной работе с Олегом Кононовым.

– Каким был Олег Кононов в «Арсенале» и почему его так и не смогли полюбить в «Спартаке»?

– В «Спартаке» тяжело всем работать под таким огромным давлением. Всегда нужно давать тренеру время, чтобы он дал результат. В Туле он неплохо выстроил тактику. Вначале его где-то не понимали, боялись. Лично мне его видение футбола симпатизирует. Он много чего дал мне, начиная еще с работы в «Севастополе». Плохого я ничего не могу сказать.

– Болельщики «Спартака» называли его «мямлей», объясняя это тем, что он совсем не имеет власти над футболистами. Как было у вас с ним?

– Нет, дисциплина при нем была очень прилично выстроена, даже сказал бы идеально. Если футболист проявлял какие-то эмоции, могло дойти вплоть до того, что выгонял с тренировок.

  • Кононов возглавлял «Арсенал» с июня по ноябрь 2018 года.
  • Затем Кононов стал главным тренером «Спартака», откуда был уволен в сентябре 2019 года.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Ткачев Сергей Кононов Олег
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NEONFOL
1578476369
да вас и кононов запугать смог, может это не от того что он такой крутой, просто кто то ссыкун)))))
Ответить
САДЫЧОК
1578479204
Легче всего выгнать за эмоции.....А , вот выстроить тренировочный процесс поставить игру-это не каждому дано !
Ответить
Hektor 84
1578496683
Просто Кононов сам не понял куда попал. Большая зарплата, да и спартак это не арсенал. У спартака большая армия болельщиков. Есть поговорка: " не по Сеньке шапка". Это тренер для арсеналов, Ахматов и им подобным командам. Там он будет строить всех, выгонять с тренировки. А в спартаке по другому, там его самого в угол ставили.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+