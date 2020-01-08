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    Ткачев: «В «Арсенале» дисциплина при Кононове была идеально выстроена, он мог выгнать с тренировки за эмоции»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев рассказал о совместной работе с Олегом Кононовым.

    – Каким был Олег Кононов в «Арсенале» и почему его так и не смогли полюбить в «Спартаке»?

    – В «Спартаке» тяжело всем работать под таким огромным давлением. Всегда нужно давать тренеру время, чтобы он дал результат. В Туле он неплохо выстроил тактику. Вначале его где-то не понимали, боялись. Лично мне его видение футбола симпатизирует. Он много чего дал мне, начиная еще с работы в «Севастополе». Плохого я ничего не могу сказать.

    – Болельщики «Спартака» называли его «мямлей», объясняя это тем, что он совсем не имеет власти над футболистами. Как было у вас с ним?

    – Нет, дисциплина при нем была очень прилично выстроена, даже сказал бы идеально. Если футболист проявлял какие-то эмоции, могло дойти вплоть до того, что выгонял с тренировок.

    • Кононов возглавлял «Арсенал» с июня по ноябрь 2018 года.
    • Затем Кононов стал главным тренером «Спартака», откуда был уволен в сентябре 2019 года.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +158

      NEONFOL 28 минут назад

      да вас и кононов запугать смог, может это не от того что он такой крутой, просто кто то ссыкун)))))

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