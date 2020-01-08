«Чушь»: в окружении миллиардера Фридмана опровергли слухи о покупке «Карпат»

Источник в окружении основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана не подтвердил появившуюся информацию о желании миллиардера купить львовский футбольный клуб «Карпаты».

«Чушь», – сказал источник в комментарии для Forbes.

Директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексей Гиязов также опроверг эти слухи.

«Мне как представителю Альфа-банка об этом ничего не известно», – заявил Гиязов, указав на странность источника новости (сайт болельщиков ФК «Карпаты» – примечание «Бомбардира»).