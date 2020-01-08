«Чушь»: в окружении миллиардера Фридмана опровергли слухи о покупке «Карпат»

Источник в окружении основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана не подтвердил появившуюся информацию о желании миллиардера купить львовский футбольный клуб «Карпаты».
«Чушь», – сказал источник в комментарии для Forbes.
Директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексей Гиязов также опроверг эти слухи.
«Мне как представителю Альфа-банка об этом ничего не известно», – заявил Гиязов, указав на странность источника новости (сайт болельщиков ФК «Карпаты» – примечание «Бомбардира»).
- Фридман родился во Львове.
- «Карпаты» основаны в 1963 году.
- Владельцем клуба является бизнесмен Петр Дыминский, который стал президентом «Карпат» летом 2001 года.
- После 18 туров чемпионата Украины «Карпаты» занимают последнее, 12-е место в таблице.
Источник: Forbes