Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Чушь»: в окружении миллиардера Фридмана опровергли слухи о покупке «Карпат»

«Чушь»: в окружении миллиардера Фридмана опровергли слухи о покупке «Карпат»

8 января 2020, 00:50
1

Источник в окружении основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана не подтвердил появившуюся информацию о желании миллиардера купить львовский футбольный клуб «Карпаты».

«Чушь», – сказал источник в комментарии для Forbes.

Директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексей Гиязов также опроверг эти слухи.

«Мне как представителю Альфа-банка об этом ничего не известно», – заявил Гиязов, указав на странность источника новости (сайт болельщиков ФК «Карпаты» – примечание «Бомбардира»).

  • Фридман родился во Львове.
  • «Карпаты» основаны в 1963 году.
  • Владельцем клуба является бизнесмен Петр Дыминский, который стал президентом «Карпат» летом 2001 года.
  • После 18 туров чемпионата Украины «Карпаты» занимают последнее, 12-е место в таблице.

Источник: Forbes
Украина. Премьер-лига Карпаты
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
yurdin
1578571850
похоже, выпустили утку, шоб у западэнцiв пуканы повзрывать))) "Российский миллиардер", еврей, да ещё и клуб из эпицентра бандеровщины)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+