Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    «Чушь»: в окружении миллиардера Фридмана опровергли слухи о покупке «Карпат»

    Источник в окружении основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана не подтвердил появившуюся информацию о желании миллиардера купить львовский футбольный клуб «Карпаты».

    «Чушь», – сказал источник в комментарии для Forbes.

    Директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексей Гиязов также опроверг эти слухи.

    «Мне как представителю Альфа-банка об этом ничего не известно», – заявил Гиязов, указав на странность источника новости (сайт болельщиков ФК «Карпаты» – примечание «Бомбардира»).

    • Фридман родился во Львове.
    • «Карпаты» основаны в 1963 году.
    • Владельцем клуба является бизнесмен Петр Дыминский, который стал президентом «Карпат» летом 2001 года.
    • После 18 туров чемпионата Украины «Карпаты» занимают последнее, 12-е место в таблице.

    Источник: Forbes

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80574
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75024
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru