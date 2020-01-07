Российский миллиардер Фридман может купить украинские «Карпаты»

Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман близок к покупке львовских «Карпат», сообщает сайт болельщиков украинского клуба.

По информации источников, приближенных к Фридману, миллиардер изучает возможность покупки «Карпат», так как хочет укрепить связи с родным городом. Фридман планирует выкупить доли в клубе, принадлежащие Петру Дыминскому и Игорю Коломойскому.