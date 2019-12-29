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    Российский миллиардер Фридман может купить украинские «Карпаты»

    Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман близок к покупке львовских «Карпат», сообщает сайт болельщиков украинского клуба.

    По информации источников, приближенных к Фридману, миллиардер изучает возможность покупки «Карпат», так как хочет укрепить связи с родным городом. Фридман планирует выкупить доли в клубе, принадлежащие Петру Дыминскому и Игорю Коломойскому.

    • Фридман родился во Львове.
    • «Карпаты» основан в 1963 году.
    • Владельцем клуба является бизнесмен Петр Дыминский, который стал президентом «Карпат» летом 2001 года.
    • После 18 туров чемпионата Украины «Карпаты» занимают последнее, 12-е место в таблице.

    Источник: Сайт болельщиков ФК «Карпаты»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +529

      Hektor 84 39 минут назад

      Не пойму чего они Российские клубы не покупают? У нас столько клубов нуждается в поддержке, а этим фридманам деньги не куда девать. Спас бы Амкар, Аланию или Ростову помог. Чем наши клубы хуже Карпат?

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      Рейтинг: +299

      gunstilzit 54 минуты назад

      Мог бы Москву,Амкар,Сатурн купить.

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