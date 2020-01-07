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  • Российский миллиардер Фридман может купить украинские «Карпаты»

Российский миллиардер Фридман может купить украинские «Карпаты»

7 января 2020, 14:50
6

Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман близок к покупке львовских «Карпат», сообщает сайт болельщиков украинского клуба.

По информации источников, приближенных к Фридману, миллиардер изучает возможность покупки «Карпат», так как хочет укрепить связи с родным городом. Фридман планирует выкупить доли в клубе, принадлежащие Петру Дыминскому и Игорю Коломойскому.

  • Фридман родился во Львове.
  • «Карпаты» основан в 1963 году.
  • Владельцем клуба является бизнесмен Петр Дыминский, который стал президентом «Карпат» летом 2001 года.
  • После 18 туров чемпионата Украины «Карпаты» занимают последнее, 12-е место в таблице.

Источник: Сайт болельщиков ФК «Карпаты»
Украина. Премьер-лига Карпаты
Комментарии (6)
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gunstilzit
1578399062
Мог бы Москву,Амкар,Сатурн купить.
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Hektor 84
1578399921
Не пойму чего они Российские клубы не покупают? У нас столько клубов нуждается в поддержке, а этим фридманам деньги не куда девать. Спас бы Амкар, Аланию или Ростову помог. Чем наши клубы хуже Карпат?
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yorgenbarenz
1578403680
Родился в Карпатах,но бабло урвал в России.На шабашку сгонял?Ну,у этого, хоть отмазка корявая есть("Родина",то-сё...).Но,вот,"губернатор"Абрамович....При чём тут Челси? Родился и служил солдатом в СССР.В Армии,пока остальные только служили,занялся параллельно"бизнесом":менял на конфеты ворованный солдатами бензин и продавал его казахам.Что не Кайрат тогда?
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VVadic
1578415287
Це зрада
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MaxRnD
1578565177
По#ер под каким предлогом, лишь бы деньги за бугор вывести ..
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