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    Кудряшов: «Хочу хорошо зарекомендовать себя в «Антальяспоре» и попасть на Евро-2020 в составе сборной»

    Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал свой переход в «Антальяспор».

    «Я знал об интересе «Антальяспора», так что очередной этап карьеры в турецком чемпионате не стал для меня неожиданным. В декабре мне позвонили и сделали предложение. Согласовал все с «Сочи» и полетел в Турцию после Нового года. Прошел медосмотр и уже начал тренироваться.

    Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищность. Прошлый год помог мне ближе познакомиться с их лигой, поэтому сейчас возвращаюсь только с положительными эмоциями. Думаю, будет полегче. Хочу хорошо зарекомендовать себя в новой команде и попасть на чемпионат Европы в составе сборной», — сказал Кудряшов.

    • В декабре Кудряшов разорвал контракт с «Сочи». Руководство южан отказалось раскрывать причины ухода футболиста.
    • Кудряшов играл в Сочи с лета.
    • «Антальяспор» в чемпионате Турции идет в зоне вылета.

    «Антальяспор» презентовал Кудряшова

    Источник: Sport24

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