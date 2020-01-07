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  • Спортивный директор «Интера»: «Мы не ведем переговоров по Эриксену»

Спортивный директор «Интера»: «Мы не ведем переговоров по Эриксену»

7 января 2020, 08:51

Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта опроверг информацию о переговорах миланского клуба с полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном.

«Мы не контактировали с «Тоттенхэмом». Эриксен – отличный игрок, у него скоро истекает контракт, но я уверен, в ее услугах заинтересованы многие клубы.
Мы не ведем переговоры по нему, но Кристиан – интересный игрок», – заявил Маротта.

  • У Эриксена летом 2020-го истекает контракт с «Тоттенхэмом».
  • Полузащитник уже сейчас может подписать предварительное соглашение с другим клубом.

Источник: Твиттер журналиста Фабрицио Романо

Итальянский журналист Sky Sport, The Guardian и Cmdotcom. Аудитория твиттера – 509 тысяч человек.

Италия. Серия А Интер Тоттенхэм Эриксен Кристиан Маротта Джузеппе
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