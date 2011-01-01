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    Спортивный директор «Интера»: «Мы не ведем переговоров по Эриксену»

    Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта опроверг информацию о переговорах миланского клуба с полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном.

    «Мы не контактировали с «Тоттенхэмом». Эриксен – отличный игрок, у него скоро истекает контракт, но я уверен, в ее услугах заинтересованы многие клубы.
    Мы не ведем переговоры по нему, но Кристиан – интересный игрок», – заявил Маротта.

    • У Эриксена летом 2020-го истекает контракт с «Тоттенхэмом».
    • Полузащитник уже сейчас может подписать предварительное соглашение с другим клубом.

    Источник: Твиттер журналиста Фабрицио Романо

    Итальянский журналист Sky Sport, The Guardian и Cmdotcom. Аудитория твиттера – 509 тысяч человек.

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