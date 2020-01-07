Спортивный директор «Интера»: «Мы не ведем переговоров по Эриксену»

Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта опроверг информацию о переговорах миланского клуба с полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном.

«Мы не контактировали с «Тоттенхэмом». Эриксен – отличный игрок, у него скоро истекает контракт, но я уверен, в ее услугах заинтересованы многие клубы.

Мы не ведем переговоры по нему, но Кристиан – интересный игрок», – заявил Маротта.