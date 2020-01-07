Спортивный директор «Интера»: «Мы не ведем переговоров по Эриксену»

Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта опроверг информацию о переговорах миланского клуба с полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном.
«Мы не контактировали с «Тоттенхэмом». Эриксен – отличный игрок, у него скоро истекает контракт, но я уверен, в ее услугах заинтересованы многие клубы.
Мы не ведем переговоры по нему, но Кристиан – интересный игрок», – заявил Маротта.
- У Эриксена летом 2020-го истекает контракт с «Тоттенхэмом».
- Полузащитник уже сейчас может подписать предварительное соглашение с другим клубом.
Источник: Твиттер журналиста Фабрицио Романо
Итальянский журналист Sky Sport, The Guardian и Cmdotcom. Аудитория твиттера – 509 тысяч человек.