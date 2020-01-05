Команды под руководством Моуринью не могут сыграть на ноль на выезде в 15 матчах подряд

В эти минуты проходит матч 1/32 финала Кубка Англии между «Мидлсбро» и «Тоттенхэмом». У хозяев счет открыл Эшли Флетчер.

Гол «Мидлсбро» означает, что команды под руководством Жозе Моуринью не могут сыграть на ноль на выезде в 15 встречах подряд. Всего в последних 17 матчах клубы португальца оставили ворота сухими только один раз.