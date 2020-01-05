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  • Команды под руководством Моуринью не могут сыграть на ноль на выезде в 15 матчах подряд

Команды под руководством Моуринью не могут сыграть на ноль на выезде в 15 матчах подряд

5 января 2020, 18:42

В эти минуты проходит матч 1/32 финала Кубка Англии между «Мидлсбро» и «Тоттенхэмом». У хозяев счет открыл Эшли Флетчер.

Гол «Мидлсбро» означает, что команды под руководством Жозе Моуринью не могут сыграть на ноль на выезде в 15 встречах подряд. Всего в последних 17 матчах клубы португальца оставили ворота сухими только один раз.

  • До «Тоттенхэма» Моуринью тренировал «Манчестер Юнайтед».
  • Три последние встречи против «Мидлсбро» «Тоттенхэм» выиграл.
  • «Мидлсбро» в Чемпионшипе идет 16-м.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Англия. Кубок Тоттенхэм Моуринью Жозе
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