Команды под руководством Моуринью не могут сыграть на ноль на выезде в 15 матчах подряд

В эти минуты проходит матч 1/32 финала Кубка Англии между «Мидлсбро» и «Тоттенхэмом». У хозяев счет открыл Эшли Флетчер.
Гол «Мидлсбро» означает, что команды под руководством Жозе Моуринью не могут сыграть на ноль на выезде в 15 встречах подряд. Всего в последних 17 матчах клубы португальца оставили ворота сухими только один раз.
- До «Тоттенхэма» Моуринью тренировал «Манчестер Юнайтед».
- Три последние встречи против «Мидлсбро» «Тоттенхэм» выиграл.
- «Мидлсбро» в Чемпионшипе идет 16-м.
Источник: Бомбардир.ру