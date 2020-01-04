Зидан – о разгроме «Хетафе»: «Все вокруг говорили, что «Реал» неудачно проводит первые матчи года»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после матча 19-го тура Примеры против «Хетафе» (3:0). Француз обратил внимание на качество поля в Хетафе.

«Выступали на непростом поле, с него непросто увезти три очка. Победа добыта в трудной борьбе, хотя все вокруг говорили, что «Реал» неудачно проводит первые матчи в году. Футболисты показали высокую интенсивность, были сконцентрированы», – цитирует Зидана Marca.