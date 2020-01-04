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  • Зидан – о разгроме «Хетафе»: «Все вокруг говорили, что «Реал» неудачно проводит первые матчи года»

Зидан – о разгроме «Хетафе»: «Все вокруг говорили, что «Реал» неудачно проводит первые матчи года»

4 января 2020, 23:58

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после матча 19-го тура Примеры против «Хетафе» (3:0). Француз обратил внимание на качество поля в Хетафе.

«Выступали на непростом поле, с него непросто увезти три очка. Победа добыта в трудной борьбе, хотя все вокруг говорили, что «Реал» неудачно проводит первые матчи в году. Футболисты показали высокую интенсивность, были сконцентрированы», – цитирует Зидана Marca.

  • «Реал» не проигрывает в Примере на протяжении десяти матчей.
  • Команда лидирует в Примере.
  • Мадридцы отправляются на Суперкубок Испании в Саудовскую Аравию, где в полуфинале сыграют с «Валенсией».

Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 Хетафе Реал Зидан Зинедин
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